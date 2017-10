Kandidát R.Blaško: V Pezinku dochádza k sabotáži krajských volieb

Rastislav Blaško Foto: Rastislav Blaško Foto: Rastislav Blaško

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Pezinok 6. októbra (TASR) – Kandidát na predsedu a poslanca Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Rastislav Blaško sa sťažuje na sabotáž krajských volieb v Pezinku zo strany vedenia mesta a primátora Olivera Solgu. Primátor toto tvrdenie odmieta a zvažuje podanie trestného oznámenia.K sabotáži volieb v Pezinku podľa Blaška dochádza tak, že mesto neplní literu zákona 303/2001 o voľbách do samosprávnych krajov. "tvrdí Blaško. Oznámenia sa podľa jeho slov doručujú do bytových domov tak, že neznámy počet oznámení je vhodených do spoločnej schránky, čím dochádza k neinformovaniu voličov o konaní volieb.skonštatoval Blaško.Takéto prípady boli podľa neho zaznamenané v bytových domoch na sídlisku Muškát v Pezinku, kde oznámenia mali skončiť v spoločných stojanoch pre propagačné materiály. Blaško tvrdí, že túto záležitosť postúpil na prešetrenie Krajskej volebnej komisii pre voľby do orgánov BSK.Primátor Pezinka Oliver Solga, ktorý kandiduje na post poslanca Zastupiteľstva BSK, tvrdí, že Blaško zavádza verejnosť.povedal pre TASR Solga. Primátor Pezinka tvrdí, že Blaško vo svojom vyhlásení o sabotáži volieb hrubo očierňuje jeho osobu, a preto bude zvažovať následné právne kroky vrátane trestného oznámenia." podotkol Solga. TASR oslovila aj Volebnú komisiu pre voľby do VÚC v Bratislavskom kraji, reakciu zatiaľ neposkytla.