Kandidátka Le Penová: Bezpečnostné témy v kampani chýbali

Predsedníčka francúzskej ultrapravicovej strany Národný front (FN) Marine Le Penová Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 20. apríla (TASR) – Témy bezpečnosti a terorizmu podľa francúzskej prezidentskej kandidátky Marine Le Penovej chýbali v predvolebnej kampani. Le Penová presadzuje sprísnenie trestov pre zločincov, posilnenie bezpečnostných zložiek a vyhostenie nebezpečných cudzincov." skonštatovala líderka Národného frontu (FN) Marine Le Penová vo vysielaní francúzskej televízie France 2. Zastáva názor, že je potrebné zvýšiť počet miest vo francúzskych väzniciach a sprísniť podmienky doživotného väzenia tak, aby sa zločinci nemohli dostať po odpykaní časti trestu na slobodu.Pre hrozbu terorizmu je podľa Le Penovej kľúčové, aby Francúzsko prebralo kontrolu nad svojimi hranicami, ". Líderka FN dlhodobo tvrdí, že medzi migrantmi prichádzajúcimi do Francúzska sú nebezpeční jednotlivci. Na zabezpečenie posilnenia ochrany hraníc by zvýšila počet policajtov a pohraničiarov." vyhlásila v televíznom vysielaní. Trvá na tom, aby približne 10.000 jednotlivcov, ktorí sú podľa tajných služieb v kontakte s islamistami, bolo vyhostených.Prvé kolo prezidentských volieb čaká Francúzsko v nedeľu. Marine Le Penová je podľa prieskumov favoritkou na postup do májového druhého kola.