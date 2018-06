Kandidátov na starostu Petržalky pomaly pribúda, zvažujú ju ďalší

Na snímke v pozadí je Petržalka. Foto: TASR/Oliver Paul Foto: TASR/Oliver Paul

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. júna (TASR) – Záujemcov o kreslo starostu bratislavskej Petržalky začína pomaly pribúdať. Do boja o získanie tohto postu v tohtoročných novembrových komunálnych voľbách sa už oficiálne zapojil miestny a mestský poslanec Ján Hrčka a aktivistka a niekdajšia dopravná inžinierka hlavného mesta Tatiana Kratochvílová. Kandidovať bude aj miestna a mestská poslankyňa a zároveň podpredsedníčka Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Elena Pätoprstá.Ján Hrčka sa o priazeň voličov chce uchádzať ako nezávislý kandidát. Svoje rozhodnutie opätovne kandidovať na tento post odôvodňuje tým, že výraznejší vplyv na zmenu vecí môže mať práve ako starosta. Opierať sa chce o svoje dlhoročné skúsenosti z pôsobenia v petržalskom a bratislavskom zastupiteľstve i z práce prednostu na Miestnom úrade v Karlovej Vsi. V prvom rade sa chce zasadiť o fungujúci, odborný, otvorený a transparentný úrad, čo má byť akousi nosnou témou. Spolu so svojím tímom Pre Petržalku chce však podchytiť viaceré oblasti v kompetencii samosprávy.Tatiana Kratochvílová, ako členka tímu okolo jedného z kandidátov na primátora Bratislavy Matúša Valla, ktorý podporuje hnutie Progresívne Slovensko a strana Spolu – občianska demokracia, chce z Petržalky vytvoriť sebavedomú súčasť Bratislavy. Potenciál na zmenu vidí v spolupráci mestskej časti, mesta, zaangažovaných občanov, poslancov, kraja, štátu i investorov. Jej prioritami je zlepšenie dopravy, parkovacej politiky, starostlivosti o životné prostredie, občianska a sociálna vybavenosť a kvalitné služby.Väčšie kompetencie na zachovanie hodnôt, vďaka ktorým sa z Petržalky darí vytvárať z Petržalky najzelenšiu a najzdravšiu mestskú časť vidí v pozícii starostky aj Elena Pätoprstá. Tú v boji o kreslo podporujú strany Zmena zdola, DÚ, OĽaNO a NOVA. Voličov chce presvedčiť svojimi skúsenosťami a "viditeľnými" výsledkami za ostatných 12 rokov. Ako príklad uvádza zastavenie výstavby najväčšej spaľovne nebezpečného odpadu na Kopčianskej ulici či výstavby štvorprúdovky pri Chorvátskom ramene, ale tiež park na Ševčenkovej ulici či zavedenie elektronických aukcií a zverejňovanie zmlúv a faktúr ešte v čase, keď to nevyžadoval zákon. Obyvateľom ponúka slušnú a zodpovednú politiku, participáciu a komunikáciu s odbornou verejnosťou.O post starostu najväčšej bratislavskej mestskej časti sa chce uchádzať aj ďalší petržalský miestny a bratislavský mestský poslanec Oliver Kríž. Ten svoju kandidatúru plánuje ohlásiť pred letom. Kandidatúru zvažuje občiansky aktivista Miroslav Dragun. V kuloároch sa spomína aj meno prvého zástupcu petržalského starostu Jána Bučana. Ten svoje rozhodnutie, či bude kandidovať, má oznámiť do konca júna.Či bude v nadchádzajúcich komunálnych voľbách obhajovať svoj post, sa zatiaľ nerozhodol ani súčasný starosta Vladimír Bajan. Ten sa vyjadril, že ak sa rozhodne ísť kandidovať, tak to včas oznámi. Momentálne sa chce sústrediť na dokončenie viacerých projektov.uviedol pre TASR Bajan. Ide napríklad o zateplenie budovy škôlky na ľjušinovej ulici, zrekonštruovanie priestorov na základnej škole na Turnianskej ulici, vybudovanie multifunkčného ihriska v areáli školy na Gessayovej ulici, vybudovanie bezbariérového ihriska na Blagoevovej ulici, revitalizácia Nobelovho námestia či vybudovanie polozapustených kontajnerov na Ševčenkovej ulici.doplnil Bajan.