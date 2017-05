Kapela King Shaolin má vlastné pravidlá, pokrstila album „Play Against The Rules”

Krstná mama aj sestra



„S Celeste sme spojení hudobne už tri roky, za ten čas sa naše vzťahy prehĺbili a považujeme ju za našu sestru a celý tím sme ako jedna rodina. Voľba krstnej mamy, prirodzene, padla na ňu. Je to človek, ktorého si vážime a sme radi, že prijala túto rolu," povedal gitarista a manager kapely Michal Neffe



Texty i hudbu napísal líder kapely Dominik Štofko až na skladby Gone Crazy a Play Against The Rules, v ktorých si text a vokálové linky skomponovali Celeste Buckingham a Vladis. „V textoch sa snažím reflektovať na spomienky zo situácií, ktoré som zažil a poeticky ich zapísať. V skladbe Play Against The Rules spolu s Vladisom hovoríme o tolerancii a bojkotujeme utláčanie minorít. Naopak v skladbe Gone Crazy, v ktorej hosťuje Celeste, je text o láske, ktorá stroskotala na povrchnej vášni,“ priblížil frontman Dominik Štofko.

„Play Against The Rules” predstavuje vlastné pravidlá



„Máme vlastné pravidlá, samozrejme, riadime sa zákonmi, avšak keď človek cíti nespravodlivosť alebo obmedzovanie, mal by zakročiť, aby ochránil cestu ľudskosti. Rovnako ako máme iba jednu planétu, na ktorej sme hostia a musíme sa k nej správať s rešpektom. Každý však musí začať od seba, lebo západný svet nás k tomu, bohužiaľ, nevedie,“ objasnil charizmatický spevák.



„Stálo nás nemalé úsilie stvoriť a dotiahnuť do zdarného konca tento album. Obetujeme všetko, čo máme a sme presvedčení, že je to potrebné. Trávili sme dlhé noci pri mixáži, tvorbe bookletu a tiež pri masteringu. Spoločnými silami sme všetko stihli podľa plánu a s albumom sme maximálne spokojní," doplnil Michal Neffe



Prvou lastovičkou ešte predtým, ako album vyšiel, bol cover „Duch človeka" od IMT Smile. O réžiu videoklipu sa postaral Dominik Štofko spolu s Lacom Rychtárikom a nakrúcalo sa v košických ateliéroch produkčnej spoločnosti Woont.



Link na klip Duch Človeka:





Aktuálne formácia chystá videoklip k pripravovanému singlu „Born Free”, ktorý bude mať tento týždeň rádiopremiéru. „Už teraz prirodzeným spôsobom pracujem na ďalších skladbách. Pomedzi to nás čaká množstvo koncertov a tvorivá činnosť ohľadom videoklipov," uzavrel Dominik Štofko.



Kapela absolvovala v marci klubové turné KING SHAOLIN Maresi Tour 2017 k albumu „Play Against The Rules”, kde predstavili nový koncertný program na rok 2017.





Najbližšie môžete kapelu vidieť:



17.6. Bratislava, Petržalské Dni

23.6. Oponice, Rozsvieťme sa na Turice

8.7. Prievidza, SUMMER FEST

9.7. Rzeszow, JARMARK

11.7. Bratislava, San Marten Open Air

22.7. Betlanovce, Open Air

26.7. Bratislava, KORZO Open Air

28.7. Nové Zámky, Kultúrne leto

29.7. Starý Tekov, BOJE NA HRONE Open Air

19.8. Trebatice, Hody Open Air

27.8. Púchov, Kultúrne leto