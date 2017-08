Karanténa medvieďat v bojnickej zoo skončila, hľadajú im nový domov

Ilustračná snímka. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Bojnice 31. augusta (TASR)- Dnešným dňom skončila povinná trojmesačná karanténa medvieďat, ktoré do bojnickej zoo doviezli pracovníci Štátnej ochrany prírody SR. Súrodencov umiestnili do Bojníc po tom, čo ich mamu Ingrid poľovníci odstrelili začiatkom júna v Liptovskej Kokave.informovala jej hovorkyňa Simona Kubičková, podľa ktorej zoo predbežne počas karantény preverovala možnosti umiestnenia medvieďat v rôznych zoologických inštitúciách.Mladý samec a samica boli ešte v júni spojení aj s ďalším mladým samcom, ktorý do Bojníc prišiel z Národného parku Veľká Fatra o dva týždne skôr ako mladí súrodenci.ozrejmila Kubičková.Medvieďatá budú spolu v zázemí zoo, keďže ich podľa jej ďalších slov nemôžu umiestniť už k šiestim ďalším dospelým jedincom a ďalší voľný expozičný výbeh zoo k dispozícii nemá.dodala jej hovorkyňa.K odstrelu medvedice Ingrid z noci na 2. júna pristúpili poľovníci po tom, ako o jej mimoriadny odlov v intraviláne obce požiadal zástupca Liptovskej Kokavy. Rozhodnutie vtedy vydal Okresný úrad v Liptovskom Mikuláši.Medvedica sa spolu so svojimi dvoma mláďatami pohybovala v obci. Podľa ochranárov tiež Ingrid priviedla na svet mláďatá nezvykle skoro a postupne sa z nich mali stávať typické kontajnerové medvede, preto ich matke odobrali. Tej sa pred jej odstrelom mali pokúšať nájsť nový domov.Odstrel medvedice skúmala i pracovná komisia zriadená ministrom životného prostredia Lászlóm Sólymosom, ktorá pri zásahu našla niekoľko pochybení a nedostatkov. Na druhej strane zdôraznila, že správanie medvedice predstavovalo pre verejnosť hrozbu.