Kardiologické ambulancie hlásili vlani viac ako 1,2 milióna návštev

Bratislava 15. októbra (TASR) - Kardiológovia na Slovensku prijali vlani do pravidelného sledovania takmer 87.000 pacientov.Celkovo sledovali minulý rok viac ako 657.000 kardiakov, z čoho o niečo viac bolo mužov.vyplýva z najnovších dát Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). Pacienti sa najčastejšie liečili na hypertenzné choroby, ischemické choroby srdca a poruchy srdcového rytmu.Kardiologické ambulancie nahlásili vlani viac ako 1,2 milióna návštev, z toho návštevy mladistvých do 18 rokov tvorili desať percent. Pacienti chodili najčastejšie do ambulancií v Košickom a Bratislavskom kraji. Odráža sa v tom i fakt, že v týchto krajoch sú vysokošpecializované zdravotnícke zariadenia so zameraním na kardiológiu s nadregionálnym významom.