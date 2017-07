Karel Gott a No Name vydávajú skladbu Kto dokáže v troch verziách

Korepetície sa s maestrom stali udalosťami

Videoklip zobrazuje priebeh nahrávania

BRATISLAVA 17. júla (WebNoviny.sk) - Česká spevácka legenda Karel Gott a slovenská skupina No Name nahrali duet Kto dokáže v troch verziách - klasickej, šansónovej a inštrumentálnej.Autorom skladby, ktorá vznikla pri príležitosti 90. výročia rozhlasového vysielania na Slovensku, je líder No Name Igor Timko. Spolupráca s Gottom bola podľa jeho slov nezameniteľná a veľmi inšpiratívna.„Pri spolupráci s Karlom Gottom sa učíte nadhľadu a pokoju. Zistíte, že rituály majú nenahraditeľný význam. Bol som zvyknutý, že keď sa príde do štúdia, človek sa rozospieva, a ide sa na to. S maestrom sme si dali kávu, obed, prebrali sme históriu, súčasnosť. Výsledok je taký, že korepetície u maestra doma, alebo nahrávanie v štúdiu, sa stali doslova udalosťami,“ povedal Timko.No Name s Gottom skladbu nahrali dokonca bez zmluvy, iba na základe ústnej dohody. „S maestrom fungujeme bez zmluvy, bez kontraktu. Je príjemné zistiť, že jestvujú ľudia, pre ktorých je slovo viac ako zmluva,“ poznamenal spevák.Skladbu, ktorú spoločne naživo predstavia 16. decembra v pražskej O2 Aréne, sprevádza aj videoklip. „Klip mapuje cestu piesne Kto dokáže, ktorá prešla štúdiami v Košiciach, v Prahe a sprievodný Symfonický orchester Slovenského rozhlasu sa nahrával v Bratislave. Materiál sme poňali dokumentovaním atmosféry v štúdiách, kolegov muzikantov a spolupracovníkov, ktorým sme sa aj takýmto spôsobom chceli zavďačiť za ich prínos, rady a odbornosť pri vzniku pesničky,“ uzavrel Timko.Informácie agentúre SITA poskytla Nora Krchňáková z Propaganda House.