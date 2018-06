Karel Gott prichádza do Bratislavy s koncertom Galavečer plný hviezd

Karel Gott, archívna snímka Foto: Pavol Karell Foto: Pavol Karell

Bratislava 24. júna (TASR) – Galavečer plný hviezd je názov koncertu, s ktorým prichádza do Bratislavy Karel Gott. Spolu s hosťami vystúpi 27. júna v bratislavskom Národnom tenisovom centre. Hosťami speváckej legendy budú Ilona Csáková, Monika Absolonová, Dasha a Petr Kolář, sprevádzať ich bude orchester Pavel Větrovec Band.Priaznivci Karla Gotta aj jeho hostí sa môžu tešiť na najväčšie hity legendárneho speváka, ktorého zdobí 42 zlatých slávikov v populárnej ankete interpretov hudobnej scény. Nebudú chýbať Noční král, Kávu si osladím či C'est la vie.Karel Gott prichádza do Bratislavy po nedávnom úspechu doma v Prahe, kde koncertoval 12. júna vo vypredanej O2 aréne, jeho hosťami boli Markéta Konvičková, Marek Ztracený, Leoš Mareš, Michal David, Ewa Farna a dcéra Charlotte Ella Gottová. Na tomto koncerte predstavil aj novú skladbu Ta pravá, ktorú mu zložil jeden z hostí koncertu Marek Ztracený.Deň pred bratislavským vystúpením, 26. júna, uvedie do života v pražskej Malostranskej besede nový album s názvom Ta pravá, ktorý vychádza vo vydavateľstve Supraphon a ponúkne dvanásť nových nahrávok. Na júl má naplánované dve vystúpenia, 22. júla na koncerte Retro 2 - československé legendy v Letnom kine Boskovice a 28. júla na festivale Sázavafest vo Světlé nad Sázavou.Karel Gott (*14.7.1939, Plzeň) získal prvý výraznejší úspech v programe Československej televízie Hledáme písničku pro všední den v apríli 1962, kde spieval spolu s Vlastou Průchovou pieseň Až nám bude dvakrát tolik. V druhom ročníku ankety Zlatý slávik za rok 1963 získal prvého československého zlatého slávika, pesnička Oči sněhem zaváté autorskej dvojice Suchý / Šlirt bola najväčším hitom roku 1963.V roku 1965 vydal Supraphon prvú LP platňu s názvom Zpívá Karel Gott. V roku 1966 vyhral prvý ročník Bratislavskej lýry s pesničkou Mám rozprávkový dom. Na začiatku roka 1967 podpísal zmluvu s nemeckou firmou Polydor a tam mu vyšiel prvý singel so skladbou Weisst du wohin? aj prvý album Die goldene Stimme aus Prag. V októbri 1968 získal Zlatú medailu na festivale Zlatý kohút v Rio de Janeiro za pieseň Karla Svobodu a Jiřího Štaidla Lady karneval. Počas viac ako 50-ročnej úspešnej speváckej dráhy získal 42 československých a českých slávikov. V pražskom Hudobnom divadle Karlín mal 16. marca 2017 premiéru muzikál Čas růží s najväčšími hitmi Karla Gotta.