Karel Gott vydá nový štúdiový album Ta pravá

Na archívnej snímke Karel Gott. Foto: Pavol Karell Foto: Pavol Karell

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. mája (TASR) – Karel Gott pripravuje nový štúdiový album. Ponesie názov Ta pravá a ponúkne tucet piesní, ktoré budú mixom popovej klasiky a štandardov, ktoré chcel Karel Gott nahrať už dávnejšie, v priebehu rokov na ne nezabudol a teraz prišla pravá chvíľa, aby sa dostali na album po boku titulnej piesne, ktorú maestrovinapísal spevák a skladateľ Marek Ztracený. V predaji bude od 8. júna.Nahrávky na nový album sa nerodili ľahko. Vznikali totiž dlhých päť rokov. Karel Gott k tomu uviedol:Medzi 12 skladbami našli svoje miesto výrazné, nestarnúce songy: You'll Be In My Heart, Can't Take My Eyes Off You, When I NeedYou či Hot Stuff. Českými textami ich opatrili osvedčení autori, sú nimi Eduard Krečmar, Zdeněk Borovec, Jaroslav Machek, Pavel Cmíral, Richard Bergman, Michael Prostějovský a Miloš Skalka. Prekvapením môže byť prvá spolupráca s pesničkárkou Radůzou, ktorá prebásnila pesničku If Tomorrow Never Comes zo spevníka Gartha Brooksa, veľkej hviezdy modernej americkej country music.K titulnej piesni Ta pravá vzniká v týchto dňoch zároveň videoklip v réžii Martina Paseckého, ktorý režíroval i starší klip k duetu Karla Gotta a Petra Koláře To jenom láska zastaví čas. Vizuálne stvárnenie piesne Ta pravá bude originálnym ohliadnutím za úspešnou a bohatou kariérou Karla Gotta, ktorá stále pokračuje. Jedným z miest, kde videoklip vzniká, je i legendárny priestor pražskej Lucerny, miesto neodmysliteľne späté s históriou českej populárnej hudby. Vo videoklipe sa objaví i autor piesne Marek Ztracený.odkazuje Karel Gott poslucháčom svojho novinkového albumu.TASR informovala PR manažérka Adriana Čahojová.