Kariéru superšpióna Jej Veličenstva ukončil Pierce Brosnan v roku 2005

Na nedatovane snímke Sophie Marceauová a Pierce Brosnan v bondovke The World Is Not Enough (Jeden svet nestačí). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Na nedatovane snímke Pierce Brosnan ako James Bond a Michelle Yeohová v bondovke z roku 1997 s názvom Tomorrow Never Dies (Zajtrajšok nikdy neumiera). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Navan/Bratislava 16. mája (TASR) – Írsky herec Pierce Brosnan, držiteľ Radu britského impéria, hral agenta 007 v štyroch filmoch (Zlaté oko, Zajtrajšok nikdy nezomiera, Jeden svet nestačí a Dnes neumieraj). V stredu 16. mája má herec 65 rokov.Pierce Brosnan sa narodil 16. mája 1953 v írskom Navane. Prežil tu detstvo u starých rodičov, ako školák dostával po rukách od rehoľných bratov za chyby na hodinách matematiky. Neskôr žil s matkou, ktorá sa druhýkrát vydala v Londýne v Spojenom kráľovstve. V roku 1964 zomrel Ian Fleming, autor bondoviek. V tom istom roku Brosnana vzal prvýkrát nevlastný otec do kina na snímku Goldfinger o tajnom agentovi. Vtedy ešte netušil, že raz sa ním stane aj on. Strednú školu opustil, živil sa množstvom príležitostných prác. Začal hrať malé úlohy v londýnskych divadlách a postupne sa vypracoval na úspešného herca.Prvou manželkou Brosnana bola Cassandra Harrisová, ktorá si zahrala vo filme James Bond: Len pre tvoje oči (For Your Eyes Only, 1981). Vychovával s ňou tri deti. Začiatkom 80. rokov 20. storočia sa presťahovali do USA, aby si herec začal budovať kariéru vo filme. Manželka Cassandra však v roku 1991 zomrela na rakovinu. Populárneho herca táto strata veľmi zasiahla. V istom rozhovore označil Cassandru za hybnú silu svojho úspechu. Na jej podnet pred rokmi predal spoločný dom v Londýne, aby mali peniaze na cestu do amerického Los Angeles. Tu začala jeho kariéra seriálového herca. Dnes je aj vďaka roli elegantného špióna hviezdou prvej veľkosti.V novembri roku 1995 sa konala premiéra snímky Golden Eye (James Bond: Zlaté oko), v ktorej hlavnú rolu stvárnil šarmantný modrooký Ír. Pierce Brosnan sa úlohy zhostil s nadhľadom.prezradil. Snímka je dokonalou akčnou jazdou a stelesnením všetkého, čo si pod pojmom bondovka môže divák predstaviť. Milovníci agenta ocenili naháňačku s tankom. Zakaždým keď Brosnan zasahuje, nezabudne si upraviť kravatu. Neodolateľný pohľad, nonšalantne podané hlášky z neho urobili snáď najväčšieho konkurenta legendárneho Seana Conneryho.V roku 1997 obletela kiná nová bondovka s názvom Tomorrow Never Dies (James Bond: Zajtrajšok nikdy nezomiera). Réžie sa ujal Roger Spottiswoode. Keď sa bezohľadný mediálny magnát pokúša destabilizovať svetovú ekonomiku, len aby zvýšil zisk svojho podniku, musí zasiahnuť Bond a zabrániť rozpútaniu 3. svetovej vojny. I vďaka nežnému obsadeniu poteší toto supermoderné akčné dobrodružstvo bondovských fanúšikov všetkých generácii.O dva roky neskôr sa objavil Pierce Brosnan v ďalšom pokračovaní Jamesa Bonda The World Is Not Enough (James Bond: Jeden svet nestačí, 1999) v réžii Michaela Apteda. V sídle MI6 došlo k atentátu na ropného magnáta a priateľa M a v nebezpečí sa ocitá i jeho dcéra Elektra (Sophie Marceau). Jamesa Bonda preto vyšlú do Azerbajdžanu, aby ju ochránil a zároveň odhalil vraha. Elektra ale v skutočnosti stojí na druhej strane barikády a Bondovu ochranu prijme len naoko. Spolu s priateľom, nebezpečným teroristom (Robert Carlyle), plánujú neobyčajne výnosný obchod, ktorým chcú získať kontrolu nad celým svetom. Ani v tejto bondovskej misii nechýba správna Bondgirl v podaní krásnej Denise Richardsovej.Svoju kariéru vo filmoch o britskom superšpiónovi ukončil Pierce Brosnan v roku 2005. Hral v štyroch častiach. O tom, že britského superšpióna v piatom filme už hrať nebude, ho telefonicky informovali producenti populárnej série. Brosnana rozhodnutie producentov podľa jeho vlastných slov skôr potešilo ako zarmútilo, lebo Jamesa Bonda začal už vraj mať plné zuby.Okrem filmov o Jamesovi Bondovi sa v roku 2014 Pierce Brosnan objavil v milostnom trojuholníku s herečkami Jessicou Albou a Salmou Hayek v novej romantickej komédii nazvanej How To Make Love Like an Englishman (Láska po anglicky), kde stvárnil rolu profesora z Cambridge, ktorý je nútený zmeniť prístup k ženám potom, keď s ním jedna otehotnie. Film natočil režisér Tom Vaughan, autor snímky Kočka s Miley Cyrus v hlavnej úlohe.V manželskom zväzku je herec s novinárkou Keely Shaye Smithovou a majú spolu dve deti. Časť peňazí, ktoré pár získal za svoje svadobné fotografie exkluzívne predané bulvárnemu časopisu Hello, išli na výstavbu školy pre deti tibetských utečencov v Nepále. Dvojica venovala veľkorysý dar 100.000 dolárov aj škole na Havajských ostrovoch, aby sa postarala o bezpečnejšie ihrisko pre žiakov, ktoré je neďaleko ich príležitostného príbytku.Pierce Brosnan boduje v rôznych rebríčkoch. Najsexi mužom sveta sa stal v roku 2001. Vyplynulo to z prieskumu amerického časopisu, podľa ktorého je nielen povestný krásavec, ale na plátne má sexi vyžarovanie. V roku 2006 obsadil druhé miesto v rebríčku mužov s najerotickejším hlasom. Ankety sa zúčastnilo viac ako tisíc žien a mužov v Spojenom kráľovstve. V roku 2008 sa dostal na tretiu priečku rebríčka najlepších predstaviteľov agenta 007 všetkých čias. Smoking, ktorý mal Brosnan na sebe v bondovke Die Another Day (James Bond: Dnes neumieraj, 2002) bol jedným z exponátov výstavy 50 rokov talianskej módy, ktorú v roku 2010 otvorili v Galérii mesta Bratislavy.Herec je aktivistom a bojovníkom za lepšie životné prostredie. Pred časom objavil umelec v sebe aj vášeň pre maľovanie a okrem toho píše básne. Maľuje zátišia alebo krajinky. Číta lyriku Jevgenija Jevtušenka, Edwarda Estlina Cummingsa a Williama Butlera Yeatsa.