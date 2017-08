Karpatská nadácia pomáha ľuďom so znevýhodnením uplatniť sa v IT

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 13. augusta (TASR) - Karpatská nadácia (KN) v Košiciach realizuje projekt ITpre všetkých, ktorého cieľom je podporiť integráciu ľudí so sociálnym alebo telesným znevýhodnením do práce pre IT sektor. Pomôcť má i zamestnávateľom, ktorí chcú zamestnávať takýchto ľudí, v tom, ako majú postupovať.uviedla pre TASR programová manažérka KN Barbara Kollárová.Ako vysvetlila, Trampolína je interaktívny tréning pre mladých ľudí, ktorí majú znevýhodnenie a potrebujú sa odraziť na pracovný trh. Momentálne je projekt vo fáze prípravy tréningového centra, ktoré bude zabezpečovať istá spoločnosť z IT sektora v Košiciach.vysvetlila Kollárová.IT spoločnosti v Košiciach sa snažia podľa jej slov vychádzať v ústrety všetkým, napríklad bezbariérovými priestormi.povedala programová manažérka KN.Ako tvrdí, okrem toho, že pomáhajú ľuďom s hendikepom, pomáhajú aj zamestnávateľom.vysvetlila. Projektom podľa Kollárovej takpovediac otvorili dvere ľuďom so znevýhodnením pri snahe o nájdenie si práce.dodala Kollárová s tým, že projekt potrvá do júla budúceho roka.KN od roku 1994 poskytuje finančnú podporu, vzdelávanie a poradenstvo pre aktívnych ľudí a neziskové organizácie na východnom Slovensku. Počas svojej existencie podporila stovky projektov sumou viac ako 2,1 milióna eur.