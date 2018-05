Katalánski separatisti umožnia, aby sa regionálnym lídrom stal Torra

Separatistický regionálny poslanec Quim Torra, navrhovaný kandidát za regionálneho premiéra počas prejavu v katalánskom parlamente v Barcelone v sobotu 12. mája 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Barcelona 13. mája (TASR) - Najradikálnejší katalánski separatisti v nedeľu vyhlásili, že umožnia, aby sa regionálnym premiérom Katalánska stal kandidát Quim Torra. Informuje o tom agentúra AP.Torra nezískal absolútnu väčšinu potrebnú v prvom kole hlasovania katalánskeho parlamentu, ktoré sa konalo v sobotu. Jeho zvolenie zastavili štyria nehlasujúci poslanci z ľavicovo orientovanej a euroskeptickej strany Kandidatúra národnej jednoty (CUP), ktorá presadzuje nezávislosť Katalánska.Katalánsky regionálny parlament bude o novom premiérovi hlasovať na svojom zasadnutí v pondelok. Na jeho zvolenie bude v tomto kole potrebná iba jednoduchá väčšina. Vedenie strany CUP sa rozhodlo, že táto štvorica poslancov sa v pondelok opäť zdrží hlasovania; Torra by tak mal získať viac hlasov vo svoj prospech.Zvolením Torru za nového regionálneho lídra sa zavŕši prevzatie moci španielskej ústrednej vlády nad regionálnymi záležitosťami tohto separatistického regiónu na severovýchode krajiny. Ide o súčasť opatrení Madridu po jeho tvrdom zásahu proti ilegálnemu vyhláseniu nezávislosti Katalánska vlani v októbri.Napriek tomu, že v decembrových regionálnych voľbách si tu zachovali tesnú väčšinu separatistické strany, španielske súdy zablokovali snahy o zvolenie dvoch separatistov čakajúcich vo väzení na proces a bývalého katalánskeho lídra Carlesa Puigdemonta, ktorý sa nachádza už niekoľko mesiacov v exile.Nová regionálna vláda Katalánska sa musí vytvoriť do 22. mája, inak budú vypísané nové voľby. CUP vzhľadom na značný nesúhlas s ostatnými stranami v separatistickej väčšinovej koalícii oznámila, že už nebude súčasťou regionálnej vlády a hodlá sa ujať, dopĺňa agentúra DPA.Puigdemont vo štvrtok stiahol svoju kandidatúru a navrhol, aby sa novým katalánskym premiérom stal Torra. Puigdemont bol predsedom katalánskej vlády od januára 2016 do vlaňajšieho októbra.