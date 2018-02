Kávu v novej kaviarni v Tokiu pripravuje a podáva robot

Robotický barista Sawayer pripravuje kávu v kaviarni s názvom Zvláštna kaviareň 2. februára 2018 v Tokiu. Foto: TASR/AP Robotický barista Sawayer pripravuje kávu v kaviarni s názvom Zvláštna kaviareň 2. februára 2018 v Tokiu. Foto: TASR/AP

Tokio 2. februára (TASR) - V Japonsku majú novú, robotizovanú kaviareň, kde si zákazníci môžu vychutnávať prekvapkávanú kávu, pripravenú a naservírovanú robotom. Informovala o tom v piatok agentúra AP.Robot-barista menom Sawyer "nastúpil do práce" tento týždeň - objavil sa v kaviarni Henna Cafe v komerčnej a nákupnej štvrti Šibuja v centre japonskej metropoly Tokio. Názov predajne v japončine znamená "Čudná kaviareň".Robot s jediným ramenom nasníma lístok zakúpený v predajnom automate, zákazníka pozdraví a privíta a vyhlási, že urobí pohárik kávy, ktorá chutí lepšie než tá pripravená človekom."Dáte si lahodnú kávu?" spýta sa barista zdvorilo a dodá: "Urobím vám jednu lepšie, než tunajší ľudia."Robot zomelie kávové zrná, naplní nimi filter a zaleje pohárik horúcou vodou - dokáže to naraz pre piatich zákazníkov. Pohárik filtrovanej, prekvapkávanej kávy stojí 320 jenov (asi 2,40 eura) a príprava trvá niekoľko minút.Sawyer vie narábať aj s prístrojom na prípravu šiestich ďalších horúcich nápojov vrátane capuccina, horúcej čokolády a zeleného čaju latte.Zákazníci, väčšinou mladí muži, si ho fotografujú smartfónmi, kým čakajú v rade.Prevádzkovateľ kaviarne, cestovná kancelária H.I.S., tvrdí, že robot môže zvýšiť produktivitu práce, pričom zákazníkov aj zabáva.