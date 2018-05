Kažimír: Vývoj v Taliansku predstavuje riziko, verme v zdravý rozum

Na snímke minister financií SR Peter Kažimír. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 23. mája (TASR) - Aktuálny vývoj v Taliansku predstavuje pre eurozónu a Európsku úniu (EÚ). Po stredajšom rokovaní vlády to konštatoval minister financií SR Peter Kažimír (Smer-SD).zdôraznil.Taliansko má podľa Kažimíra rovnaké postavenia ako každá iná krajina eurozóny či EÚ.upozornil.Podľa vlastných slov zatiaľ nepovažuje za reálny odchod Talianska z eurozóny.dodal Kažimír.Vyhliadky na populistickú vládu v Taliansku vystrašili európskych partnerov a investorov, ktorí sa obávajú, že rozpočtový program talianskej euroskeptickej vlády by mohol otriasť súdržnosťou regiónu a oslabiť jeho rast.Dve euroskeptické strany Hnutie piatich hviezd a Liga Severu sa dohodli na vytvorení koalície. Každá z týchto strán pritom do vládneho programu pretláča často konkurenčné návrhy. Ich vládny plán naznačuje rast výdavkov, ktorý ešte viac zvýši dlhové zaťaženie Talianska. To je pritom po Grécku druhé najväčšie v eurozóne, pričom prevyšuje 130 % HDP. Niektoré pôvodné vyhlásenia však zmiernili a z vládneho programu vynechali napríklad požiadavky na vytvorenie procedúr, ktoré krajinám umožnia opustiť eurozónu.