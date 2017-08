KDH: Premiér Fico porušuje rokovací poriadok vlády

Na archívnej snímke Pavol Zajac Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 23. augusta (TASR) – Predseda vlády SR Robert Fico porušuje rokovací poriadok vlády, nakoľko ten pripúšťa v článku 10 rokovanie "per rollam" - na diaľku, ale za mimoriadnych okolností. Zápas dvoch predstaviteľov politických strán takúto okolnosť nepredstavuje. Tvrdí to Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) vo svojom stanovisku, ktoré poskytol TASR jeho hovorca Stano Župa.povedal podpredseda KDH Pavol Zajac.Andrejovi Dankovi v tejto súvislosti odporučil využiť ustanovenia článku 10 a odseku 1 rokovacieho poriadku vlády, ktorý hovorí, že ak niektorý člen vlády vznesie námietku voči návrhu, o ktorom sa má hlasovať per rollam, musí sa o návrhu rokovať na zasadnutí vlády.dodal Zajac.Ministri sa dnes na rokovaní vlády nezídu osobne, rokovať budú na diaľku. TASR to potvrdila hovorkyňa Mosta-Híd Klára Debnár a ďalšie zdroje z prostredia vládnej koalície. "povedala pre TASR Debnár. Podľa hovorkyne premiéra Beatrice Szabóovej je zasadnutie vlády zvolané.uviedla.Podľa viacerých zdrojov je toto riešenie reakciou na to, že predseda SNS Andrej Danko pohrozil odchodom z koalície, pokiaľ sa vláda v stredu zíde.Pôvodne šesťbodový program sa zúžil na jediný bod, o čom v utorok (22.8.) informoval premiér Robert Fico (Smer-SD) v písomnom stanovisku. Potrebuje získať mandát vlády pred dnešnou schôdzkou s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom v rakúskom Salzburgu, kde sa zíde aj s českým a rakúskym kolegom. Témou schôdzky je okrem iného smernica o vysielaní pracovníkov.Niektoré médiá v pondelok (21.8.) informovali, že predseda SNS Andrej Danko požiadal svojich koaličných partnerov Smer-SD a Most-Híd o odloženie rokovania kabinetu do času, kým nezasadne Koaličná rada. Zároveň informoval, že jeho ministri na vládu neprídu. Koaličná rada sa má zísť v piatok 25. augusta. Mala by rokovať o riešení koaličnej krízy, do ktorej sa koalícia dostala po tom, ako predseda SNS Danko vypovedal k septembru koaličnú zmluvu.