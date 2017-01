Keď Praha diktuje trendy Bratislave

Michal Klíma Foto: Jan Rasch Foto: Jan Rasch

Bratislava 31. januára (OTS) - „,” povedal najúspešnejší podnikateľ v histórii s českými koreňmi,. Množstvo rodákov legendárneho podnikateľa nasleduje jeho kroky i myšlienky. Ak niekto vyniká vo svojom odbore, mal byrúcať hranice a svoje vedomosti a skúsenosti šíriť tam, kde ich potrebujú. Toto sú páni, ktorých meno a úspech prekročilo české hranice a dostalo ich až do TOP manažmentov slovenských firiem.Michal Klíma je jeden z najúspešnejších českých vydavateľov a mediálnych manažérov. Od novembra 2015 je, vlastneného finančnou skupinou Penta Investments.V roku 2013 založil vlastné, prvé české vydavateľstvo tabletových magazínov Tablet Media a. s., ktoré uspelo najmä s digitálnym týždenníkom Dotyk, oceneným ako najlepší európsky tabletový časopis roku 2014. V decembri 1989 spoluzakladal vydavateľstvo Lidové noviny, od roku 1990 bol jeho riaditeľom a neskôr výkonným riaditeľom a predsedom predstavenstva. Od roku 1998 viedol vydavateľstvo Economia. Neskôr sa stal generálnym riaditeľom najväčšieho slovenského vydavateľstva Spoločnosť 7 Plus (dnešný News and Media Holding), vydávajúceho týždenník Plus 7 dní či denník Plus 1 deň. Stal sa prvým externým generálnym riaditeľom, ktorého slovenskí zakladatelia Spoločnosti 7 Plus vpustili do svojho vydavateľského domu.E-commerce špecialista s českými koreňmi, pôsobiaci na Slovensku, Petr Sochora, má za sebou dráhu profesionálneho športovca i život v kanadskom Edmontone. V Kanade objavil svojho obchodného ducha vďaka obchodovaniu na aukciách a dražbách. Po návrate do Čiech ho nadchla myšlienka rozbiehajúceho sa vlaku v podobe Zásilkovny, novej logistickej spoločnosti, ktorá sa vypracovala na českého lídra v segmente osobného odberu zásielok na výdajných miestach. V dynamicky rastúcej Zásilkovni sa Petr Sochora v priebehu troch rokov vypracoval na Oblastného manažéra pre Moravu a pomohol rozbehnúť a stabilizovať strategické depá Brno, Olomouc i Ostrava. Keď začiatkom minulého roka vedenie hľadalo nového, voľba bola jasná…Český mediálny TOP manažér, dlhé roky pôsobiaci na Slovensku, bol v minulosti šéfredaktorom denníka Nový Čas.Na českom trhu pôsobil ako šéfredaktor denníka Blesk. V televízii Nova najskôr riadil oddelenie PR, neskôr aj redakciu spravodajstva. Na Slovensku pôsobil tiež v TV JOJ.Prvýkrát prišiel na Slovensko v roku 2002 ako riaditeľ marketingu Eurotelu Bratislava, neskôr premenovaného na T-Mobile Slovensko.V rokoch 2007 až 2010 bol jeho generálnym riaditeľom. Po jeho spojení so Slovak Telekomom v ňom ešte niekoľko mesiacov pôsobil ako výkonný riaditeľ pre marketing, predaj a služby zákazníkom.V januári 2011 sa stal generálnym riaditeľom T-Mobilu Czech Republic.Zdeněk Románek je absolventom Karlovej univerzity a Vysokej školy ekonomickej v Prahe. Titul MBA získal vo Francúzsku na INSEAD Fontainebleau University.Profesionálnu kariéru odštartoval v roku 1999 v poradenskej spoločnosti KPMG. Po ročnom pôsobení v Revitalizační agentuře pracoval od roku 2001 vyše šesť rokov pre konzultačnú spoločnosť McKinsey & Company vo viacerých európskych krajinách. V roku 2007 prijal ponuku z Českej pojišťovny, ktorá je súčasťou Generali PPF Holding, kde zodpovedal za predaj, distribúciu či produktový manažment. Od roku 2013 riadil retail v Air Bank, ktorá je členom skupiny PPF.Od 15. júna 2015 sa stale.