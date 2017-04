Keitanyová vyhrala Londýnsky maratón v rekordnom čase

Keňanka Mary Keitanyová po príchode do cieľa Londýnskeho maratónu, kde utvorila svetový rekord, 23. apríla 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky:



muži:



1. Daniel Wanjiru (Keňa) 2:05:49 h



2. Kenenisa Bekele (Et.) 2:05:57



3. Bedan Karoki (Keňa) 2:07:41



ženy:



1. Mary Keitanyová (Keňa) 2:17:01



2. Tirunesh Dibabová (Et.) 2:17:56



3. Aselefech Mergiová (Et.) 2:23:08

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 23. apríla (TASR) - Keňan Daniel Wanjiru a jeho krajanka Mary Keitanyová sa stali víťazmi 37. ročníka Londýnskeho maratónu. Keitanyová triumfovala v druhom najrýchlejšom čase histórie 2:17:01 h. Kenská vytrvalkyňa sa stala prvou ženou, ktorá vyhrala prestížny maratón v britskej metropole trikrát.Keitanyová utvorila svetový rekord v čisto ženskom maratóne, keď o 47 sekúnd prekonala doterajšie maximum Britky Pauly Radcliffeovej z roku 2015. Absolútny rekord stále patrí Radcliffeovej, ktorá v miešaných pretekoch s mužmi dosiahla v apríli 2003 v Londýne čas 2:15:25 h.