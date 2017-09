Keňa: Vodca opozície odmieta termín opakovaných prezidentských volieb

Raila Odinga Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nairobi 5. septembra (TASR) - Vodca kenskej opozície Raila Odinga odmietol dnes termín opakovaných prezidentských volieb stanovený na 17. októbra. Uviedol tiež, že s opozíciou tento termín nikto neprekonzultoval.Ako informovala agentúra DPA, opozícia chce, aby sa opakované voľby konali v čase medzi 24. a 31. októbrom. Vláda to však zatiaľ odmieta v obave, že by to narušilo priebeh dôležitých stredoškolských testov, ktoré sa majú konať práve v tomto období.Ústredná volebná komisia, ktorej zloženie opozícia tiež žiada zmeniť, v pondelok uviedla, že jedinými kandidátmi opakovaných volieb budú Odinga a doterajší kenský prezident Uhuru Kenyatta. Odinga však žiada, aby sa o priazeň voličov mohol uchádzať ľubovoľný počet kandidátov, pretože podľa jeho slov ide o opakované voľby, nie o druhé kolo hlasovania.Termín konania opakovaných volieb bol stanovený po tom, ako najvyšší súd minulý týždeň anuloval výsledky prezidentských volieb z 8. augusta, pričom sa odvolal na množstvo nezrovnalostí. Súd nariadil, že nové voľby sa musia uskutočniť do 60 dní.Podľa medzičasom anulovaných výsledkov v auguste zvíťazil Kenyatta, ktorý by tak bol dosiahol svoje druhé funkčné obdobie v prezidentskom úrade. Hlasy mu podľa oficiálnych výsledkov odovzdalo 54 percent voličov, kým Odinga dostal necelých 45 percent. Odinga sa odvolal na najvyššom súde s tým, že počítače volebnej komisie boli napadnuté hackermi.Kenyatta rozhodnutie najvyššieho súdu skritizoval, vyhlásil však, že vyhrá aj v opakovanom súboji o najvyšší úrad. Predseda volebnej komisie Wafula Chebukati povedal, že v dôsledku rozhodnutia súdu neodstúpi a jeho rozhodnutie vykoná. Komisia podľa neho urobí pred novými voľbami personálne a iné zmeny.Pozorovatelia z Africkej únie pritom označili výsledky anulovaných volieb za vierohodné. Miestna verejnosť na ne zareagovala oslavami, ale aj násilnými protestmi. Tie si podľa opozície vyžiadali až 100 mŕtvych, zatiaľ čo kenská polícia hovorí len o desiatich obetiach na životoch.