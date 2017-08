Kendrick Lamar ovládol MTV Video Music Awards, interpret odchádzal so šiestimi cenami

Najlepší nováčik pochádza z USA

Ocenili speváčku Pink

Prehľad víťazov a víťaziek MTV Video Music Awards 2017:

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

INGLEWOOD 28. augusta (WebNoviny.sk) - Nedeľné udeľovanie MTV Video Music Awards, ktoré sa konalo v kalifornskom meste Inglewood, ovládol americký rapper Kendrick Lamar s klipom k piesni Humble.Tridsaťročný interpret, ktorý tento hit predstavil počas večera aj naživo, získal celkovo šesť trofejí, a to v kategóriách Video roka, Najlepšie hip-hopové video, Najlepšia réžia, Najlepšia výprava, Najlepšie vizuálne efekty a Najlepšia kamera.Umelcom roka sa stal 26-ročný spevák a gitarista Ed Sheeran, najlepším nováčikom je 19-ročný americký spevák Khalid. Cenu za najlepšiu spoluprácu dostali Zayn a Taylor Swift vďaka videu k piesni I Don't Wanna Live Forever.V kategórii Najlepšie popové video zvíťazili Fifth Harmony ft. Gucci Mane so skladbou Down, medzi tanečnými interpretmi zvíťazili Zedd and Alessia Cara s piesňou Stay a rockový žáner ovládli Twenty One Pilots a ich Heavydirtysoul.Kanye West si vďaka videu k piesni Fade pripísal na konto cenu za najlepšiu choreografiu, Wyclef Jean dostal za video k piesni Young Thug ocenenie za najlepší strih. Za najlepšiu skladbu leta vyhlásili XO Tour Llif3, ktorú nahral 23-ročný americký hip-hopový interpret Lil Uzi Vert.Americká speváčka Pink si prevzala Michael Jackson Video Vanguard Award za úspechy v oblasti hudby a filmu. Interpretku na podujatí sprevádzali manžel Carey Hart a ich dcéra Willow. Speváčka v príhovore spomenula aj príbeh, ako jej dcéra v aute povedala, že je škaredá a vyzerá "ako chlapec s dlhými vlasmi"."Miláčik, si krásna a ľúbim ťa," vyhlásila interpretka na margo šesťročnej Willow. Pink predstavila ukážky niekoľkých svojich hitov ako napríklad Get the Party Started, Raise Your Glass, Don't Let Me Get Me, Fuckin' Perfect či What About Us.Počas večera vystúpili napríklad aj Miley Cyrus, Lorde, Ed Sheeran, Shawn Mendes alebo Thirty Seconds to Mars. V rámci podujatia si spomenuli aj na Chestera Benningtona z Linkin Park a Chrisa Cornella z kapiel Soundgarden či Audioslave, ktorí tento rok spáchali samovraždu.Kendrick Lamar - Humble: Ed SheeranKhalidZayn & Taylor Swift - I Don't Wanna Live ForeverFifth Harmony ft. Gucci Mane - DownKendrick Lamar - HumbleZedd and Alessia Cara - StayTwenty One Pilots - HeavydirtysoulKendrick Lamar - HumbleKanye West - FadeKendrick Lamar - HumbleWyclef Jean - Young ThugKendrick Lamar - HumbleKendrick Lamar - HumbleLil Uzi Vert - XO Tour Llif3Informácie pochádzajú z webstránok www.mtv.com, www.usmagazine.com a agentúry AP.