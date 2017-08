Keňská opozícia napadne výsledky volieb na najvyššom súde

Kenský prezident Uhuru Kenyatta Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nairobi 16. augusta (TASR) - Kenská opozícia sa chystá napadnúť na najvyššom súde výsledok prezidentských volieb, v ktorých podľa oficiálnych výsledkov zvíťazil súčasný kenský prezident Uhuru Kenyatta. Oznámil to dnes podľa agentúry DPA opozičný politik Raila Odinga, ktorý bol vo voľbách hlavným Kenyattovým súperom.povedal Odinga, ktorý je vodcom opozičnej Národnej superkoalície (NASA).Keňanov zároveň tento opozičný líder vyzval na pokojné masové demonštrácie vrátane nočných protestných zhromaždení a zamestnaneckých štrajkov.Kenská opozícia tvrdí, že minulotýždňové voľby sprevádzali podvody, zahraniční pozorovatelia však hlásili len niekoľko nezrovnalostí a výsledky označili za vierohodné. Ústredná volebná komisia v piatok oznámila, že súčasný prezident Kenyatta vo voľbách hlavy štátu zvíťazil so ziskom 54,27 percenta odovzdaných hlasov, zatiaľ čo Odinga získal 44,7 percenta hlasov.Opozícia však výsledky neuznáva a voľby považuje za zmanipulované. Jej tvrdenia vyústili do násilných demonštrácii, ktoré si podľa opozície vyžiadali najmenej 100 životov. Kenská polícia však hovorí len o desiatich mŕtvych.