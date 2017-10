Khedira po prvom hetriku nadšený, loptu si zobral domov ako suvenír

Na snímke Sami Khedira, ktorý sa v nedeľňajšom zápase predviedol hetrikom, vôbec prvým v kariére a domov odišiel so zápasovou loptou ako suvenírom. 22. októbra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Turín 23. októbra (TASR) - Futbalisti Juventusu Turín si cez víkend napravili chuť po uplynulých ligových nezdaroch s Laziom Rím (1:2) a Atalantou Bergamo (2:2). Na vlastnom štadióne si to odnieslo Udinese, ktoré "stará dáma" rozstrieľala 6:2 a to hrala od 26. minúty bez vylúčeného útočníka Maria Mandžukiča. Úlohu kanoniera tentokrát na seba zobral nečakaný muž - defenzívny stredopoliar Sami Khedira.Tridsaťročný nemecký reprezentant a majster sveta z roku 2014 nepatrí k častým strelcom, oveľa viac sa zameriava na obranné úlohy. V doterajších vyše 405 klubových dueloch strelil dokopy 42 gólov. Teraz v nedeľu sa predviedol hetrikom, vôbec prvým v kariére a domov odišiel so zápasovou loptou ako suvenírom.povedal pre oficiálnu stránku klubu.Sériový majster sa tak aj vďaka jeho gólom posunul na tretie miesto tabuľky a priblížil na tri body k vedúcemu Neapolu (25 b). Ten v sobotu remizoval s druhým Interom Miláno 0:0 (23 b). Štvrté Lazio má rovnako ako Juventus 22 bodov. "Náš cieľ bolo víťazstvo a uspeli sme. Tento triumf nám pomôže do ďalších zápasov. Takto chceme hrať celú sezónu. Vieme, že máme pred sebou ešte dlhú cestu, no sústredíme sa na náš konečný cieľ,"dodal Khedira.