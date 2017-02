KHL: Cheechoo zváži pokračovanie v Slovane: Viem si to predstaviť

Na snímke vľavo Jonathan Cheechoo (Slovan). Foto: TASR/Martin Baumann Na snímke vľavo Jonathan Cheechoo (Slovan). Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. februára (TASR) - Za najužitočnejšieho hráča Slovana Bratislava v sezóne 2016/2017 vyhlásili po záverečnom zápase s Medveščakom Záhreb (7:5) kanadského hokejistu Jonathana Cheechooa. Tridsaťšesťročný útočník sa najmä v druhej polovici základnej časti rozohral k vynikajúcim výkonom a pomohol "belasým" oživiť nádej na postup do play off, aj vzhľadom na zdravotné problémy však nevie, či bude v mužstve pokračovať v ďalšom ročníku KHL.Cheechoo odohral plný počet 60 zápasov, pričom v nich nazbieral 40 bodov za 14 gólov a 26 asistencií. V tímovej tabuľke produktivity skončil na druhom mieste za Jeffom Taffeom, ktorý získal o dva body viac. Okrem Cheechooa odohrali zo slovanistov kompletný počet stretnutí už iba obranca Nick Plastino a útočník Patrik Lušňák, kanadský krídelník však nastúpil na niekoľko duelov s veľkým sebazaprením, keďže ho trápia bolesti ramena. "Potrebujem, aby si moje telo poriadne oddýchlo. Po mesiaci uvidím, ako sa bude správať," povedal Cheechoo o svojom najbližšom programe.Už niekoľko týždňov pred koncom základnej časti prenikli na verejnosť správy, že Cheechoo premýšľa o konci aktívnej kariéry. Po tom, čo predvádzal počas celej sezóny, si fanúšikovia Slovana svorne želajú, aby si to ešte rozmyslel. Svoju podporu mu dali najavo aj po záverečnom hvizde zápasu s Medveščakom, keď sa Cheechoovi dostalo skandovaného potlesku postojačky. "Ak bol toto skutočne môj posledný zápas, navždy si tieto okamihy z neho zapamätám," komentoval skúsený útočník, ktorý v sezóne 2005/2006 získal v drese San Jose Sharks korunu kráľa strelcov v zámorskej NHL.Cheechoo si nezískal iba srdcia fanúšikov, niekoľko superlatívov sa mu dostalo aj od Miloša Říhu v záverečnom hodnotení sezóny. Nielen český tréner bude pracovať na tom, aby ho ešte udržal pri hokeji aj v nasledujúcej sezóne. "Viem si to predstaviť. Obľúbil som si život v Bratislave, fanúšikovía sú tu vynikajúci. Veľmi som si to užil," dodal Cheechoo.