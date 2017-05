KHL: Novou posilou Slovana sa stal český útočník Jan Buchtele

Na archívnej snímke zľava Jan Buchtele (Sparta), brankár Jaroslav Janus a Michal Vondrka (obaja Slovan). Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 25. mája (TASR) - Novou posilou hokejového Slovana Bratislava sa stal český útočník Jan Buchtele. Dvadsaťšesťročný krídelník sa s vedením slovenského účastníka KHL dohodol na ročnom kontrakte s platnosťou do 30. apríla 2018. Informovala o tom oficiálna webstránkaBuchtele už má skúsenosti s pôsobením v KHL, v minulom ročníku hral v tíme Avtomobilist Jekaterinburg, kde v 39 zápasoch nazbieral deväť bodov za štyri góly a päť asistencií. Sezónu napokon dokončil v pražskej Sparte, za ktorú nastúpil v deviatich dueloch základnej časti českej extraligy s bilanciou 5+1, ďalšie štyri štarty si pripísal v play off. Rodák z Hradca Králové v minulosti nastupoval aj za Pardubice. Bodovo sa mu najviac darilo v ročníku 2015/2016, keď 47 bodmi (19+22) v 59 zápasoch pomohol Sparte Praha k postupu do finále play off českej extraligy. Na konte má aj 20 reprezentačných štartov (1 gól).uviedol bratislavský klub na svojom webe.