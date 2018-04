KINO NOVINKY TÝŽDŇA: Avengers: Nekonečná vojna a Blokoti

Avengers: Nekonečná vojna - Časť 1.

Blokoti

Tom of Finland

Dvě něvesty a jedna svatba

Až na dno

Film Avengers: Infinity War prinesie na plátna kín najsmrtonostnejšiu a najepickejšiu vojnu všetkých čias. Film je zavŕšením desaťročnej cesty filmovým svetom štúdia Marvel. Avengers a ostatní superhrdinovia sa musia spojiť, aby skúsili poraziť mocného Thanosa skôr, ako jeho útok navždy zničí celý vesmír.Komédia o dievčatách, ktoré chcú prísť o panenstvo, a o rodičoch, ktorí im v tom chcú zabrániť doslova za každú cenu.Vyznamenaný dôstojník Touko Laaksonen sa vracia z druhej svetovej vojny, ale veľmi rýchlo zisťuje, že život vo Fínsku v období mieru je pre neho rovnako znepokojivý. Helsinki sú plné homofóbie a všetci muži sú nútení k tomu, aby sa oženili a mali deti. Touko hľadá útočisko vo vlastnej umeleckej tvorbe, ktorá sa začína špecializovať na štylizované homoerotické kresby svalnatých mužov. Laaksonenove diela, na ktorých nechýba slávny podpis „Tom of Finland“ sa stali symbolom celej generácie mužov a pomohli rozdúchať plamene gay revolúcie.Marie (Anna Polívková) je typická mestská singl. Pracuje síce ako úspešná televízna moderátorka, ale vo vzťahoch má dar priťahovať iba hlupákov. Naopak, jej sestra Karolína (Ester Geislerová) už toho pravého našla a plánuje svadbu. A tak Marie prichádza za rodinou na návštevu do rodného mesta. Doma stretáva svoju dávnu lásku Jiřího (Jaroslav Plesl). Počas niekoľkých okamihov je jasné, že ich stará láska časom nevyprchala. Ale celá vec má jeden háčik. Jiří je snúbencom jej sestry.Britský agent James (James McAvoy) a podmorská biologička Danielle (Alicia Vikander) sa prvýkrát stretávajú na pláži v Normandii a zamilujú sa. Po niekoľkých spoločných dňoch ich práca od seba oddelí a v osamotení čelia smrtiacim hrozbám. On v zajatí džihádistov, ona v hlbinách oceánu.