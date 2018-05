KINO NOVINKY TÝŽDŇA: Deadpool 2 a Ukradnutá princezná

Deadpool 2

Ukradnutá princezná

Keď Wade Wilson alebo Deadpool v roku 2016 vtrhol do kín ako ukecný a najvtipnejší superhrdina všetkých čias, brutálne zamával nielen so svojimi protivníkmi, ale aj s rebríčkami najnavštevovanejších komiksových filmov. A teraz sa vracia, aby s pomocou svojich schopností opäť zachraňoval celý svet. Napr. pred desivo nebezpečným lepkom v potravinách.Tento príbeh sa odohráva v čase vznešených rytierov, krásnych princezien a nebezpečných čarodejníkov. Ruslan je potulný umelec no sníva o tom, že sa stane rytierom. Jedného dňa stretne krásnu Milu do ktorej sa okamžite zaľúbi a vôbec netuší, že je dcérou kráľa. Šťastie zaľúbencov netrvá dlho, lebo zákerný čarodejník Černomor ukradne Milu priamo pred jeho očami, aby všetku jej lásku zmenil na vlastnú magickú moc. Ruslan sa bez zaváhania vydá hľadať princeznú aj napriek všetkým prekážkam aby dokázal, že láska je silnejšia než kúzla.