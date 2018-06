KINO NOVINKY TÝŽDŇA: Pablo Escobar: Nenávidený a milovaný a Taguj!

Pablo Escobar: Nenávidený a milovaný

Pablo Escobar. Meno, ktoré ste už určite počuli. Myslíte si ale, že už o ňom viete všetko? V novom trileri Pablo Escobar: Nenávidený a milovaný sa v úlohe legendárneho narkobaróna predstaví oscarový a charizmatický Javier Bardem. Sfilmovaný príbeh jedného z najväčších zločincov všetkých čias má prekvapivého rozprávača. Novinárku a televíznu celebritu, ktorá s Escobarom prežila vášnivý milenecký vzťah, hrá vo filme Bardemova životná partnerka, Penélope Cruz.Každý si zaslúži veľkú lásku. Ale pre Simona je to trochu zložitejšie, nikto totiž netuší, že je gay. On zase nevie, kto je ten neznámy spolužiak, s ktorým si tak skvele rozumie cez e-mail. Film je adaptáciou rovnomenného bestselleru Becky Albertalliovej a je vtipným a otvoreným príbehom o dospievaní, vzrušujúcej ceste k nájdeniu seba samého a hlavne o hľadaní pravej lásky.Planétu Zem čaká invázia animovanej kozmickej zábavy. Pokiaľ ste si mysleli, že vo vesmíre je život, mali ste samozrejme pravdu. Nad dohľadom modrej planéty krúži obrovský medzihviezdny krížnik plný ufónov rôznych tvarov, veľkosti a s úplne náhodným počtom očí, uší alebo rúk. Traja mimozemskí kamaráti si naladia vysielanie teleshoppingu a okamžite sa zamilujú do špeciálneho, bezkonkurenčne najlepšieho masážneho matraca za tu najlepšiu cenu. Je báječný a musia ho mať. Rozhodnú sa, že si ho zaobstarajú a potajomky sa k nám vydajú v lietajúcom tanieri. Sú ale nemotorní, robia hlúposti a namiesto hladkého pristátia, stroskotajú.Každý rok sa na jeden mesiac stretne partia súťaživých kamarátov, ktorí sa s plným nasadením a bez akýchkoľvek pravidiel nechávajú strhnúť hrou - naháňačkou, ktorú hrávajú už od prvej triedy – riskujú svoje krky, prácu a vzťahy len preto, aby mohli toho druhého chytiť a vykríknuť: „Si to!“ Tento rok sa termín naháňačky prekrýva s dátumom svadby nepremožiteľného hráča, z ktorého sa tak stáva ľahký cieľ. Ale on vie, že prichádzajú...a je na to pripravený.