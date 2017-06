Kiska nepodpísal zmeny v otázke doplňujúcich volieb, platiť však budú

Na archívnej snímke prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. júna (TASR) - Doplňujúce voľby primátorov, starostov a obecných poslancov v aktuálnom volebnom období sa budú môcť vyhlásiť najneskôr do 31. októbra 2017. A to aj napriek tomu, že prezident SR Andrej Kiska opäť nepodpísal novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva. Informoval o tom Martin Lipták z tlačového oddelenia Kancelárie prezidenta SR.Poslanci právnu normu schválili 13. júna, keď prelomili Kiskovo veto. Prezident im novelu vtedy vrátil, lebo môže podľa neho spôsobiť, že orgány samosprávy miest a obcí nebudú pracovať v kompletnom zložení aj takmer deväť mesiacov. To je podľa Kisku v rozpore s platnou a účinnou zákonnou úpravou. Prezident považuje takéto obmedzenie konania doplňujúcich volieb za neopodstatnené a za obmedzujúce výkon aktívneho volebného práva aj pasívneho volebného práva garantovaného Ústavou SR.Parlamentná väčšina však mala iný názor a zmeny presadila napriek prezidentovmu vetu. Novela podľa koalície rieši kolíziu starých a nových volebných zákonov. Podľa novely by sa posledné doplňujúce voľby mohli uskutočniť 15. augusta 2018. Riadne komunálne voľby by mali byť pritom začiatkom novembra 2018, teda necelé tri mesiace po doplňujúcich. Zmena zákona má teda zabezpečiť, aby doplňujúce voľby nezasahovali do prípravy riadnych komunálnych volieb v roku 2018.