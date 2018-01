Kiska: Premiér by sa mal vyrovnať s prehrou v prezidentských voľbách

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska, archívna snímka archívna snímka Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. januára (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) by sa už naozaj mal po štyroch rokoch vnútorne vyrovnať s prehrou v prezidentských voľbách. Odkazuje mu to prezident SR Andrej Kiska v reakcii na Ficove tvrdenia, že na prezidentskú kampaň minul Kiska viac, ako je povolené zákonom.tlmočil prezidentove slová jeho hovorca Roman Krpelan.Ten ďalej uviedol, žepovedal hovorca.Podľa Krpelana by bolo vhodné,dodal Krpelan.Fico v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike Kisku vyzval, aby zverejnil všetky dokumenty z jeho prezidentskej kampane. Ak to neurobí,, a podľa Fica sa tým otvorí diskusia o daňových záležitostiach najvyšších ústavných činiteľov. Fico nevylučuje, že sa to môže riešiť aj formou zákona, lebo verejnosť má právo vedieť o daňových veciach najvyšších ústavných činiteľov. Je za to, aby sa aj spätne muselo preukázať, ako sa financovala kampaň.