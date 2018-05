Kiska: Spravím všetko pre to, aby nová vláda bola dobrá a slušná

Na snímke prezident SR Andrej Kiska, archívna snímka Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 20. mája (TASR) – Prezident SR Andrej Kiska chce spraviť všetko pre to, aby nová vláda bola dobrá a slušná. Svoju konkrétnu predstavu plánuje prezradiť ku koncu roka. Uviedol to v nedeľňajšej mimoriadnej diskusnej relácii 25 v televízii Markíza.povedal Kiska.Doplnil, že zároveň pokladal za svoju povinnosť povedať ľuďom, že nechce z politického života odísť.uviedol Kiska.Neodpovedal však na otázky, či plánuje založiť novú politickú stranu, alebo vstúpiť do existujúcej. Taktiež nekomentoval mená ľudí, s ktorými sa chce v budúcnosti v tejto veci rozprávať.