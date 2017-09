Kiska vyzval Kažimíra, aby mu vysvetlil únik tajných informácií

Slovenský prezident Andrej Kiska Foto: TASR/MTI Foto: TASR/MTI

Bratislava 14. septembra (TASR) – Prezident SR Andrej Kiska dnes vyzval ministra financií Petra Kažimíra (Smer-SD), aby mu do pondelka (18.9.) ešte pred odletom do USA vysvetlil únik tajných informácií týkajúcich sa jeho osoby a aké z toho vyvodí dôsledky. Prezident to dnes vyhlásil na svojej sociálnej sieti. Reagoval tak na skutočnosť, že zákonom chránené informácie finančnej správy unikajú cez anonymné e-maily z Ukrajiny.konštatoval prezident.Viaceré médiá mali dostať do redakcie anonym a na základe neho informovali, že spoločnosť Kiska Travel Agency (KTAG), ktorej majiteľmi sú prezident Kiska s bratom Jaroslavom, vyšetrovala finančná správa aj polícia. Zistili, že si skrátila dane z príjmu za rok 2014 o 27.000 eur, prípad mal súvisieť aj s financovaním Kiskovej volebnej kampane. Podobný e-mail dnes ráno dostala i redakcia TASR.Firma to uznala, oľutovala a daň doplatila. Skutok tak nie je vnímaný ako trestný čin. Kiska na utorkovej (12.9.) tlačovej konferencii vysvetlil, že daňový úrad mal iný názor ako firma KTAG na zaúčtovanie položky. Podobné prípady sú podľa hlavy štátu bežné, on osobne nemá čo skrývať.Členov vlády neuspokojilo celkom vysvetlenie prezidenta SR, ktoré ponúkol ohľadom daňovej kontroly a policajného vyšetrovania v rodinnej firme KTAG.Minister financií sa už vyjadril, že nemá pocit, že daňové doklady týkajúce sa Kiskovej firmy unikli z finančnej správy.ozrejmil.