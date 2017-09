KĽDR môže odskúšať vodíkovú bombu v Pacifiku, tvrdí tamojší diplomat

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Soul 22. septembra (TASR) - Severná Kórea by mohla uskutočniť skúšku vodíkovej bomby v Tichom oceáne po tom, ako vodca KĽDR Kim Čong-un varoval, že jeho krajina zvažuje opatrenia "najvyššej úrovne" proti Spojeným štátom. V New Yorku to vo štvrtok vyhlásil severokórejský minister zahraničných vecí Ri Jong-ho.povedal Ri Jong-ho, ktorý je v New Yorku na zasadaní Valného zhromaždenia OSN. Jeho slová citovali agentúry Reuters, AP a DPA s odvolaním sa na agentúru Jonhap.Takáto skúška by bola veľkou provokáciou Washingtoneu a jeho spojencov. Komentár šéfa severokórejskej diplomacie prichádza po nezvyčajne priamom vyhlásení Kim Čong-una v reakcii na vyhrážky amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý vyhlásil, že je pripravený "totálne zničiť" Severnú Kóreu.Trump vo štvrtok podpísal nové výkonné nariadenie, ktoré posilňuje sankcie voči Pchjongjangu za jeho jadrový program, uvádza stanica BBC.Americké ministerstvo financií dostalo oprávnenie zamerať sa na spoločnosti a finančné inštitúcie, ktoré obchodujú s KĽDR. Výkonné nariadenie prichádza menej než dva týždne po tom, ako OSN schválila nové sankčné opatrenia voči Severnej Kórei.Trump pri podpisovaní zmieneného dokumentu vyhlásil, že tieto opatrenia majú odstaviť KĽDR od zdrojov, ktorými Pchjongjang financuje svoj jadrový program a vývoj nukleárnych zbraní.