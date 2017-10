KĽDR vypustí do vesmíru družice za pomoci balistickej technológie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 18. októbra (TASR) - Námestník veľvyslanca KĽDR pri OSN Kim In-rjong v utorok vyhlásil, že jeho krajina plánuje vypustiť do vesmíru omnoho viac družíc než dosiaľ. Zároveň obvinil USA z toho, že sa snažia prekaziť úsilie Pchjongjangu o mierový rozvoj vesmírneho výskumu, informuje agentúra AP.Päťročný plán Severnej Kórey na roky 2016-2020 zahŕňa podľa neho vývojKĽDR. Kim In-rjong dodal, že severokórejské vesmírne aktivity súDiplomat zdôraznil, že USApovedal.OSN, Spojené štáty a ďalšie krajiny vnímajú severokórejský vesmírny program ako kryciu aktivitu pre testovanie raketovej technológie, keďže balistické strely a rakety vynášajúce do kozmu družice majú podobné telá, motory a iné zariadenia. KĽDR taktiež dlhodobo neskrývane pracuje na jadrových hlaviciach.Kim In-rjong tvrdí, že medzinárodná dohoda o využívaní vesmíru ukladá, že ide oDodal, že žiadny dokument nezakazuje ani využívanie technológie balistických raketových striel na dopravu družíc na obežnú dráhu Zeme.