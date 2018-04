Kliešťa treba vykývať pinzetou bez použitia mydla, oleja či vaty

Kliešť - pijak lužný, archívna snímka. Foto: TASR František Iván Foto: TASR František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. apríla (TASR) - Prisatého kliešťa možno z tela najjednoduchšie odstrániť pinzetou, háčikom alebo klieštikmi čo najbližšie pri koži. Odborníci ho odporúčajú vykývať, nie vytočiť.Treba ním jemne hýbať do strán a potom ho pomaly, kolmo k pokožke, vytiahnuť. Ak sa niekto rozhodne kliešťa vytočiť, hrozí, že nedôjde k vybratiu hlavičky. Miesto treba dezinfikovať jódovou tinktúrou, prípadne silnejším alkoholom, radí Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.Pri odstraňovaní kliešťa je potrebná opatrnosť, dôležité je nerozpučiť a neudusiť ho. Z tela ho treba odstrániť čo najskôr.radí ÚVZ. Môže totiž dôjsť k vyprázdneniu obsahu čriev kliešťa do rany, čím sa zvyšuje riziko nákazy ochoreniami, ktoré prenáša. Ak sa ho z tela nepodarí dostať celého, je vhodné vyhľadať zdravotnícku pomoc. Rovnako ju treba vyhľadať aj v prípade, ak rana po vybratí kliešťa neustúpi ani po niekoľkých dňoch.Kliešte sa v prírode objavujú zväčša od apríla do októbra. Nachádzajú sa po celom Slovensku, nie všetky sú však nosičom vírusu. Tie nakazené sú predovšetkým pozdĺž rieky Váh. Prenášajú kliešťovú encefalitídu a lymskú boreliózu. V oboch prípadoch ide o infekčné ochorenia. Najistejšia ochrana pred encefalitídou je očkovanie, proti borelióze sa očkovať nedá.V prírode sa treba chrániť správnym odevom a použitím repelentov. Ľudia by si mali obliecť dlhé nohavice zapravené do ponožiek či tričká s dlhými rukávmi. Odev by mal byť svetlý. Vhodné je vyhýbať sa vysokým trávam a kríkom, kde sa kliešte združujú najviac.Pri kontrole oblečenia a tela by sa mali ľudia sústrediť na oblasť hlavy, krku, podpazušia, pupka, slabín, intímnych miest a nôh. U detí sa kliešť často nachádza na hlave vo vlasovej čiare a za ušami, počas prehliadky je vhodné použiť aj lupu.