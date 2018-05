Klus: Pittsburská dohoda bola kľúčová na zachovanie našej identity

Na archívnej snímke opozičný poslanec Martin Klus (SaS). Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 26. mája (TASR) - Pittsburská dohoda sa s odstupom času zdá byť jedným z kľúčových historických momentov vzhľadom na zachovanie identity slovenského národa. V prípade, že by prvá Československá republika nevznikla a územie Slovenska by zostalo súčasťou Uhorska, dá sa predpokladať, že by počty občanov hlásiacich sa k slovenskej národnosti kopírovali smutnú realitu 20. storočia z územia Maďarska. Pre TASR to uviedol podpredseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Martin Klus (SaS).Podľa jeho slov sa na jednej strane dá pochopiť, že zásady Pittsburskej dohody, týkajúce sa Slovenska, Tomáš Garrigue Masaryk a pražskí centralisti nikdy nenaplnili.zdôraznil Klus.Opozičný poslanec uznáva, že rozpad federácie v roku 1993 bol v prvom rade dôsledkom geopolitického vývoja 30. rokov.podotkol.Aj predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová sa domnieva, že Pittsburská dohoda bola z hľadiska usporiadania vzťahov medzi národmi porazenej habsbursko-uhorskej monarchie kľúčová.pripustila.Ohľadom nedodržania zásad tejto dohody Remišová uviedla, že po prvej svetovej vojne bolo jedinečné obdobie, kedy sa rúcali obrovské ríše, bolo to obdobie dejinných zlomov.myslí si.Podpredseda Sme rodina Milan Krajniak si myslí, že nedodržanie Pittsburskej dohody zo strany českých elít bola chyba, ktorá v konečnom dôsledku prispela k neskoršiemu rozpadu Česko-Slovenska.deklaroval.Krajniak je presvedčený, že v ľudských aj v štátoprávnych vzťahoch musí byť veľkorysejší ten silnejší, ak má vzťah dlhodobo fungovať k spokojnosti všetkých.dodal.