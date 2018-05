Koalícia pod vedením USA chytila kľúčového člena Islamského štátu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bejrút 17. mája (TASR) - Koalícia pod vedením USA bojujúca proti Islamskému štátu (IS) chytila na severovýchode Sýrie popredného člena tejto militantnej skupiny. Vo štvrtok o tom informovala organizácia Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR), ktorá monitoruje konflikt v krajine.SOHR dodalo, že militanta zadržali počas operácie výsadkárov, ktorá sa uskutočnila v posledných 24 hodinách v severovýchodnej sýrskej provincii Hasaka, neďaleko hranice s Irakom.povedal tlačovej agentúre DPA šéf SOHR Rámí Abdal Rahmán, ale podrobnosti neuviedol.Oblasť, kde sa výsadkárska akcia uskutočnila, je pod kontrolou Sýrskych demokratických síl (SDF), teda Kurdmi vedených milícií podporovaných Spojenými štátmi.Zdroj z SDF povedal pre agentúru DPA, že akcia výsadkárov vo štvrtok nadránom sa zameriavala na farmu neďaleko jazera Chatúníja v spomínanej provincii. Popredného člena IS, ktorý ušiel z Iraku, zadržali americkí vojaci, dodal zdroj.IS utrpel v posledných mesiacoch v Sýrii a Iraku bojové porážky.Minulý týždeň Irak oznámil, že pri tajnom útoku v Sýrii zadržal päť vysokopostavených predstaviteľov militantnej skupiny IS.