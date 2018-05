Koaličná zmluva ANO a ČSSD skončí, ak neodstúpi odsúdený člen vlády

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 11. mája (TASR) - Koaličná dohoda medzi českými stranami ANO a ČSSD neobsahuje ustanovenie o automatickom odstúpení člena budúcej vlády, ktorý by bol odsúdený prvostupňovým súdom. Vyplýva to z princípov koaličnej spolupráce, o ktorých informoval spravodajský server Aktuálně.cz.Sociálni demokrati pôvodne odmietali účasť vo vláde s trestne stíhanou osobou. Neskôr túto možnosť pripustili výmenou za ministerstvo vnútra.Požiadavku, aby člen vlády v prípade prvoinštančného odsúdenia automaticky odstúpil, však dôrazne odmietol premiér v demisii Andrej Babiš. Ten je obvinený z dotačného podvodu v kauze Čapí hnízdo.píše sa v dokumente, z ktorého citoval server Aktuálně.cz.Text dohody tiež neobsahuje výslovnú poistku, že hnutie ANO nebude v prípade potreby schvaľovať zákony, s ktorými by nesúhlasila ČSSD, za pomoci komunistov a SPD. Vyjednávači ANO a ČSSD sa však dohodli na tom, že najdôležitejšie právne normy budú schvaľovať len na základe vládnych návrhov dohodnutých v rámci koalície. Táto poistka bude platiť v prípade rozpočtu, daňových, volebných a ústavných zákonov a noriem týkajúcich sa fungovania verejnoprávnych médií, ako aj obrannej a zahraničnej politiky štátu.V prípade, ak sa obe strany nedohodnú na riešení prípadného koaličného sporu a všetkých päť ministrov z ČSSD podá demisiu, musí podať demisiu za celú vládu i premiér. Podľa dohody tak bude musieť urobiť do siedmich dní.Šéf ČSSD Jan Hamáček vo štvrtok označil dosiahnutú koaličnú dohodu za dobrú. Zdôraznil, že ČSSD dosiahla to čo chcela: teda poistky, že ANO nebude sociálnych demokratov obchádzať.