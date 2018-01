Predseda Smeru-SD Robert Fico a predseda Mostu-Híd Béla Bugár, archívna snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 15. januára (TASR) - Koaličnú radu zamestnáva exekučná amnestia. Predstavitelia strán Smer-SD, SNS a Mosta-Híd sa zišli na Úrade vlády. Na stretnutí chýba šéf SNS Andrej Danko, ktorý je chorý.Zmeny, ktoré by mali umožniť odpustenie dlžôb, pripravila ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd). Danko cez víkend hovoril, že konkrétne opatrenia pôjdu na diskusiu nielen v rámci koalície, ale aj opozičným stranám. Rozhovory podľa jeho slov budú prebiehať aj s predstaviteľmi Sociálnej poisťovne, finančnej správy či zdravotných poisťovní. Šéf SNS zároveň uviedol, že on je za generálny pardon zo strany Sociálnej poisťovne.Koalícia o exekučnej amnestii hovorila už vlani začiatkom mája. Žitňanská upozorňovala na 3,7 milióna exekúcií, ktoré sú na súdoch. Niektorí ľudia majú na krku podľa jej slov desiatky malých exekúcií, čo im bráni reálne žiť.O presadenie exekučnej amnestie sa neúspešne pokúšalo opozičné hnutie Sme rodina. Navrhovalo, aby po zaplatení dlhu boli občanovi odpustené úroky z omeškania a poplatky a správca pohľadávky by podal návrh na zastavenie exekúcie. Zákon o exekučnej amnestii mal tiež stanoviť výšku pohľadávky občana SR voči správcovi pohľadávky nepresahujúcu 10.000 eur bez príslušenstva. Parlament ho v máji neschválil.