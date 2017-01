Koivu, Krupp, Sakic i Selänne sa stanú členmi Siene slávy IIHF

Teemu Selänne Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Lausanne 17. januára (TASR) - Saku Koivu, Uwe Krupp, Joe Sakic, Teemu Selänne a Angela Ruggierová sa stanú novými členmi Siene slávy Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF). Okrem bývalých hráčov sa do elitnej spoločnosti dostane aj rakúsky funkcionár Dieter Kalt. Slávnostná ceremónia sa uskutoční 21. mája v záverečný deň majstrovstiev sveta 2017 v nemeckom Kolíne nad Rýnom.Štyridsaťdvaročný Koivu patrí k najlepším hokejistom fínskej histórie. Počas takmer dvadsaťročnej kariéry sa tento bývalý útočník presadil na medzinárodnej scéne aj v zámorskej NHL. V zbierke úspechov má striebro a tri bronzy zo ZOH a zlato a striebro z majstrovstiev sveta. V NHL obliekal dresy Montrealu Canadiens a Anaheimu Ducks.Krupp sa stal prvým nemeckým hokejistom, ktorý zdvihol nad hlavu Stanleyho pohár. Podarilo sa mu to v roku 1996 v drese Colorada Avalanche. So 198 cm bol niekdajší obranca dlho najvyšším hokejistom v NHL, až kým do profiligy nevstúpil slovenský "obor" Zdeno Chára. V profilige odohral viac ako 700 zápasov v šiestich klubov, po skončení kariéry sa venuje trénerstvu. Viedol aj nemeckú reprezentáciu, v súčasnosti je koučom Eisbärenu Berlín.Bývalý kanadský útočník Sakic je členom tzv. "Triple Gold Clubu", keď vyhral olympijské hry, majstrovstvá sveta a získal aj Stanley Cup. Celú svoju kariéru v NHL spojil s jedným klubom, keď začínal v Quebecu Nordiques a po presťahovaní pokračoval v drese Colorada Avalanche. Olympijské zlato získal v roku 2002 v Salt Lake City, majstrom sveta sa stal v roku 1994 v Taliansku a o desať rokov neskôr vyhral aj Svetový pohár. Stanley Cup získal "gentleman na ľade" s Avalanche v rokoch 1996 a 2001. V NHL odohral 1378 zápasov s bilanciou 625+1106, jeho dres s číslom 19 Avalanche vyradili."Fínsky blesk" Selänne vo svojej nováčikovskej sezóne v NHL strelil v drese Winnipegu Jets 76 gólov a zaznamenal 132 bodov a rekord zo sezóny 1992-93 iba ťažko niekto prekoná. V profilige odohral za Jets a Anaheim Ducks 1451 duelov, dal 684 gólov a nazbieral 1457 bodov. Na medzinárodnom ľade získal striebro a tri olympijské bronzy a striebro a bronz na svetovom šampionáte. Na turnaji pod piatimi kruhmi si zahral aj v roku 2014 v Soči vo veku 43 rokov. Je držiteľom olympijského rekordu, keď celkovo nazbieral na ZOH 43 bodov.Ruggeriová je bývalá skvelá obrankyňa USA. V roku 1998 získala olympijské zlato, k tomu pridala dve striebra a bronz. Na majstrovstvách sveta získala desať medailí - štyri zlaté a šesť strieborných.Zo slovenských hokejistov, alebo funkcionárov sú v Sieni slávy IIHF Vladimír Dzurilla, Jozef Golonka, Ladislav Horský, Ján Starší, Peter Šťastný, Ladislav Troják a Peter Bondra.