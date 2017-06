Kolář sa po ročnej pauze vracia do Plzne

Hráč Viktorie Plzeň Daniel Kolář . Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Plzeň 1. júna (TASR) - Staronovou tvárou českého futbalového klubu FC Viktoria Plzeň sa stal 31-ročný stredopoliar Daniel Kolář. Do tímu sa vracia po ročnej zastávke v tureckom Gaziantepspore.Kolář bol jednou z ústredných tvárí vzostupu futbalu v Plzni. Do klubu prišiel v roku 2008 z konkurenčnej Sparty, počas osemročného pôsobenia získal štyri majstrovské tituly a dvakrát sa s tímom predstavil v skupinovej fáze Ligy majstrov.uviedla staronová posila Plzne.Kolář patril k oporám tímu, po odchode trénera Vrbu však dostával čoraz menej priestoru na trávniku. Pred sezónou 2016/17 prestúpil do tureckého Gaziantepsporu, ale pre nevyplatené mzdy nedohral v klube sezónu. V tíme sa stretne aj s viacerými slovenskými futbalistami - brankárom Matúšom Kozáčikom, stredopoliarmi Patrikom Hrošovským a Jakubom Hromadom, útočníkom Marekom Bakošom a na súpiske je stále napísaný aj Marián Čišovský, ktorý trpí na nevyliečiteľnú chorobu ALS. Informoval portál sport.idnes.cz.