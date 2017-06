Kolektívne vyjednávanie vo VW SK smeruje podľa odborárov k dohode

Štrajk v bratislavskom Volkswagene môže ohroziť Škodu Auto Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. júna (TASR) – Dohoda na novej kolektívnej zmluve v automobilke Volkswagen Slovakia (VW SK) je už blízko. Informovali o tom Moderné odbory Volkswagen (MOV) po dnešnom 14. kole kolektívneho vyjednávania.uviedol na brífingu predseda MOV Zoroslav Smolinský.Odborári podľa neho predostreli zamestnávateľovi návrh, ktorý počíta s rovnakými financiami ako doteraz, no podniku navyše dokázali ušetriť peniaze. Podrobnosti prezradiť nechcel, potvrdil však prerozdelenie navrhovaného percentuálneho nárastu.Posledný prezentovaný návrh odborov zahŕňal od 1. júna 2017 do 31. decembra 2018 zvýšenie miezd spolu o 13,9 %, a to na dve časti. Od 1. júna tohto roku do 31. mája budúceho roku navrhli nárast o 8,9 % a od 1. júna do 31. decembra 2018 o 5 %.vysvetlil Smolinský.Nové návrhy zo strany firmy však označil za prijateľnejšie, keďže ich súčasťou bol aj percentuálny nárast tarifných tried.Zamestnávateľ naposledy ponúkal zvýšenie tarifných tried o 4,5 % od 1. júna do 31. decembra tohto roka a o ďalších 4,5 % od 1. januára 2018 do konca budúceho roka. Zároveň ponúkal jednorazovú platbu vo výške 350 eur a v auguste 2018 ďalších 200 eur.Vedenie automobilky podľa Smolinského sľúbilo, že si návrhy podrobnejšie pozrie, preráta a dá k nim stanovisko. „Dúfame, že v čo najkratšom čase sa ozvú s tým, že ideme ďalej pokračovať vo vyjednávaní. Ja si myslím, že od dohody už nie sme veľmi ďaleko, je to otázka možno jedného sedenia,“ uzavrel.Časovo neobmedzený ostrý štrajk zamestnancov VW SK sa začal v utorok (20.6.) ráno. Posledné dva dni štrajkujú doma, v prípade neúspešného vyjednávania sú však pripravení vrátiť sa v pondelok (26.6.) pred bránu závodu.