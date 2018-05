KOLÓNY V BRATISLAVE: V hlavnom meste hlásia viacero nehôd

Ilustračné foto. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. mája (TASR) - V Bratislave hlásia aktuálne vodiči viacero dopravných nehôd, zhustenú premávku i tvorbu kolón. Počítať s nimi treba na diaľničnom obchvate a v centre mesta.Stella centrum informuje o kolónach na diaľnici D2 za Stupavou v smere do Bratislavy. Vodiči sa tu zdržia asi 15 minút. Zhustenú premávku a zdržanie 25 minút hlásia aj v Dunajskej Lužnej v smere do Rovinky a Bratislavy, taktiež v Moste pri Bratislave v smere do Bratislavy, kde si vodiči počkajú zhruba 15 minút. Kolóny sú aj v Ivanke pri Dunaji v smere od Bernolákova do Bratislavy a za Studeným a Miloslavovom v smere do Bratislavy. Zdržanie je tu 10 až 15 minút.Zelená vlna RTVS upozorňuje, že na vjazde do Bratislavy po diaľnici D1 zo Senca sa vodiči zdržia 30 minút. Kolónu hlási v Bratislave na Brnianskej, v opravovanom úseku v smere do centra a na Račianskej smerom do centra. Nehody sú aktuálne v Bratislave na Einsteinovej smerom na Prístavný most. Zrazili sa viaceré osobné autá s nákladným autom, blokovaný je ľavý a odstavný pruh. Nehoda je aj na Nábreží armádneho generála L. Svobodu smerom do centra, blokovaný je pravý pruh.