Kolumbia ponúkla azyl odvolanej generálnej prokurátorke Venezuely

Caracas 22. augusta (TASR) - Kolumbijský prezident Juan Manuel Santos ponúkol v pondelok azyl odvolanej generálnej prokurátorke Venezuely, ktorá minulý týždeň ušla do Kolumbie spolu s manželom po tom, ako venezuelské orgány nariadili jeho zadržanie. Podľa vyjadrenia Santosa, ktoré priniesla agentúra AP, je exprokurátorka Luisa Ortegová-Díazová v Kolumbii chránená a ak sa rozhodne požiadať o azyl, bude jej udelený.Venezuelský minister zahraničných vecí Jorge Arreaza v reakcii označil Santosove rozhodnutie zaa uviedol, že Bogota sa stala centromOrtegová-Díazová a jej manžel, venezuelský zákonodarca Germán Ferrer, pricestovali v piatok do kolumbijskej Bogoty súkromným lietadlom z ostrova Aruba. Venezuelský najvyšší súd nariadil deň pred tým zadržanie Ferrera pre údajnú príslušnosť k skupine vydieračov.Od svojho príchodu do Bogoty neposkytla Ortegová-Díazová žiadne vyhlásenie, ešte pred útekom z Venezuely však povedala, že obvinenia voči jej manželovi sú odplatou za to, že sa rozhodla odvrátiť od čoraz autoritárskejšej vlády prezidenta Nicolása Madura a poukázať na korupciu medzi jeho dôverníkmi.Ortegovú-Díazovú začiatkom augusta odvolalo z funkcie ústavodarné zhromaždenie, ktoré vzišlo z kontroverzných júlových volieb. Generálna prokurátorka požadovala anulovanie výsledkov týchto volieb pre podozrenie z manipulácií.