Kolumbijská vláda dosiahla s povstalcami z ELN dohodu o prímerí

Kolumbijský prezident Juan Santos. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bogota 4. septembra (TASR) - Kolumbijská vláda dosiahla dnes dohodu o prímerí s Národnou oslobodzovacou armádou (ELN), a síce vôbec poslednou z veľkých povstaleckých skupín pôsobiacich v tejto latinskoamerickej krajine. Prímerie bude platiť od 1. októbra do 12. januára a následne ho bude možné predĺžiť, oznámil dnes kolumbijský prezident Juan Manuel Santos.K dosiahnutiu bilaterálnej dohody došlo počas mierových rozhovorov, ktoré už od februára prebiehajú v ekvádorskom hlavnom meste Quito. Podarilo sa to vďaka snahe vlády a predstaviteľov ELN dospieť k dohode ešte pred nadchádzajúcou návštevou pápeža Františka, ktorý do Kolumbie zavíta už v stredu, informovala agentúra DPA. Dohodu o prímerí by mali predstavitelia oboch strán podpísať podľa Santosových slov ešte v priebehu dnešného dňa.Ľavicová povstalecká skupina ELN vznikla v roku 1964 a odvtedy sa aktívne zapájala do ozbrojeného konfliktu v krajine. V tom však jej pôsobenie zatienila iná kolumbijská ľavicová povstalecká organizácia s názvom Revolučné ozbrojené sily Kolumbie (FARC), ktorá vlani podpísala s vládou prelomovú mierovú dohodu, za ktorej dosiahnutie dostal prezident Santos vlani Nobelovu cenu mieru.