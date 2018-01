Komora britského parlamentu schválila v treťom čítaní zákon o brexite

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 17. januára (TASR) - Dolná komora britského parlamentu schválila v stredu v treťom čítaní návrh zákona o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie (European Union Withdrawal Bill). Podporilo ho 324 poslancov a ďalších 295, vrátane opozičných labouristov, sa vyslovilo proti.Návrh legislatívy teraz putuje do Snemovne lordov, pričom sa očakáva, že zákonodarcovia sa ju tam budú snažiť upraviť pozmeňujúcimi návrhmi, informovala spravodajská televízia Sky News.Zákon sa tak pravdepodobne neskôr aj s dodatkami opäť vráti do Dolnej komory. Britský minister pre brexit David Davis napriek tomu prejavil radosť z toho, že návrh v tejto fáze získal podporu poslancov.Zákon o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie zruší platnosť Zákona britského parlamentu o Európskych spoločenstvách z roku 1972 a včlení celú sústavu existujúcej legislatívy EÚ do britského právneho poriadku.