Koncert skupiny Elán, ktorý sa mal konať v Martine, presunuli na september

BRATISLAVA 10. júna (WebNoviny.sk) - Koncert skupiny Elán, ktorý sa mal konať v sobotu v martinskom amfiteátri, je presunutý na 23. septembra. Informoval o tom v sobotu manažér Elánu Michal Čimera.Koncert je podľa neho presunutý z technických a bezpečnostných dôvodov. "Chyba nie je na strane promotéra ani skupiny Elán. Je to vyššia moc, ktorú nemôžeme ovplyvniť," uvádza sa v stanovisku skupiny. "Vzhľadom na to, že nám v prvom rade ide hlavne o zdravie a bezpečnosť vás všetkých, sme nútení termín koncertu preložiť na iný termín," dodáva Čimera.Koncert Elánu v Martine bol podľa neho do posledného miesta vypredaný. Vstupenky zakúpené na pôvodný termín zostanú v platnosti aj pre náhradný termín.