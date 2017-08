Koncom leta príde do slovenských kín nový film Svěrákovcov

Jan Svěrák, archívna snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. augusta (TASR) - Koncom leta príde do slovenských kín nový film z dielne autorskej dvojice Jan a Zdeněk Svěrákovci. Novinka nesie názov Po strništi bos, je to lyrický príbeh o detstve a o hrdinstve v každom z nás a tematicky uzatvára filmovú tetralógiu, ktorá rozpráva o osudoch jednej generácie.hovorí režisér Jan Svěrák.Predlohou filmu je rovnomenná kniha Zdeňka Svěráka. Dej sa odohráva počas druhej svetovej vojny a zapadá do radu filmov Obecná škola, Kolja a Vratné lahve, v ktorých rodinná tvorivá dvojica rozpráva o rôznych fázach života mužského protagonistu na pozadí dejinných udalostí.vysvetľuje Jan Svěrák.dodal režisér s tým, že týmto príbehom sa časovo "posunuli" pred Obecnú školu.Osemročný Eda je vytúžené dieťa, ktoré rodičia strážia viac ako je zdravé. Edu Součka a jeho mamičku a otecka už diváci poznajú z filmu Obecná škola. V snímke Po strništi bos sa príbeh vracia na samotný začiatok, do Edovho raného detstva. Do času, kedy jeho otecko odmietne príslušnosť k okupantom Protektorátu Čechy a Morava a celá rodina sa musí z Prahy odsťahovať na vidiek. Malé mesto, kde chlapec doteraz trávil len krátke chvíle prázdnin, sa teraz stáva jeho domovom. Eda si musí nájsť cestu nielen k miestnej chlapčenskej partii, ktorej svet je úplne odlišný od toho mestského, ale aj k nečakanému rodinnému tajomstvu, a hlavne k vlastnej odvahe.Do hlavných úloh rodičov detského hrdinu obsadil Jan Svěrák Terezu Voříškovú a Ondřeja Vetchého. Edu hrá nadaný Alois Gréc, jeho kamarátov Otu Václav Hubka, Satíka Niklas Kinecký, Prcka Josef Bedlivý, Vlastíka Petr Uhlík a Škalouda Sebastián Pošmourný. Diváci sa môžu tešiť aj na Jana Třísku v úlohe starého otca, strýka Vlka v podaní Oldřicha Kaisera, Petru Špalkovú ako tetu, strýka Hynka Čermáka či samostatného Zdeňka Svěráka ako riaditeľa školy. Pod hudbu sa podpísal slovenský autor Michal Novinski.Česko-slovensko-dánskymi koproducentmi filmu sú Phoenix Film, Novinski, Česká televize, RTVS, Barrandov Studio a Innogy. Do slovenskej kinodistribúcie snímku od 24. augusta uvedie Forum Film. TASR informovala za distribučnú spoločnosť Jana Studená.