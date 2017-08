Konferencia o politike vyvolala v Spojených štátoch rekordný záujem

Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 2. augusta (TASR) – Netradičná konferencia spájajúca politiku a zábavu, ktorá sa cez víkend konala v meste Pasadena v Kalifornii, pritiahla rekordný počet návštevníkov, a to vďaka prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Informovala o tom spravodajská televízna stanica CNN.uviedla CNN.Nekonvenčná politická konferencia, ako ju charakterizujú jej organizátori, tento rok pritiahla podľa televízie rekordný počet ľudí – viac než 10.000.povedal pre CNN o rekordnej návštevnosti Dave Sliepka, obchodník so zberateľskými kartičkami na tému politiky.vysvetlila popularitu politiky návštevníčka konferencie Firla, odkazujúc na Trumpovu reality šou The Apprentice z rokov 2004-15.Počas víkendu sa mohli návštevníci zúčastniť na serióznych debatách či komediálnych vystúpeniach, hrať politické spoločenské hry, pozrieť si filmy, stretnúť politikov, politických novinárov a komentátorov, zapísať sa do politickej strany a hlavne sa medzi sebou rozprávať a dohadovať o politike. Niektorí prišli preoblečení za svojich obľúbených politikov vrátane Donalda Trumpa.Konferenciu založil v roku 2015 producent Simon Sidi s cieľom spojiť dva svety – zábavu a politiku.povedal Sidi pre CNN a zdôraznil, že politika a zábava idú ruka v ruke a tento rok sa prekrývajú ešte viac.uviedla CNN.Televízia pripomenula, že Donald Trump nie je prvý mediálne známy prezident či vysoko postavený politik. Filmovými hviezdami boli napríklad bývalý prezident Ronald Reagan a bývalý guvernér Kalifornie Arnold Schwarzenegger. Súčasný senátor Al Franken zase začínal ako komik.