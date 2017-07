Konferenciou v Edelényi sa začal ďalší program cezhraničnej spolupráce

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť/Edelény 13. júla (TASR) - Program cezhraničnej spolupráce Maďarska, Slovenska, Rumunska a Ukrajiny pod názvom Huskroua obnovili na ďalšie obdobie. O jeho znovuotvorenie sa postarala konferencia, ktorej dejiskom bol dnes zámok v Edelényi v Boršodsko-abovsko-zemplínskej župe susediacej na severovýchode Maďarska so SR. Informácie priniesla tlačová agentúra MTI.Výzvu na prvé otvorené výberové konanie programu zverejnili 15. februára 2017 s tým, že aktéri mali možnosť deklarovať záujem o podporu investícií do infraštruktúry strategického významu.Medzi ďalšie priority programu patrí udržateľné využívanie životného prostredia v pohraničných oblastiach, zachovanie prírodných zdrojov, opatrenia smerujúce k redukcii vypúšťania skleníkových plynov a znečisťovania riečnych tokov, ako aj rozvoj dopravnej infraštruktúry v záujme zlepšenia slobodného pohybu ľudí a tovarov. To isté možno povedať aj o rozvoji výmeny informácií, prevencii prírodných a človekom spôsobených katastrof, podpore spoločného postupu v krízových situáciách či popularizácii historického dedičstva prostredníctvom cestovného ruchu a podpore rozvoja zdravotníctva.Program, ktorý obnovili, je pokračovaním rovnakého projektu z obdobia rokov 2007-2013.Prítomný predstaviteľ maďarského Úradu predsedu vlády Zsigmond Perényi pri tejto príležitosti zdôraznil, že ide o otvorenie novej kapitoly v spolupráci spomínanej štvorice krajín, a dodal, že táto kooperácia je dôležitá pre všetkých zainteresovaných. Súčasne pripomenul, že na rozdiel od iných iniciatív, na ktoré Európska komisia redukuje náklady, sa táto môže tešiť ešte zo zvýšenia objemu finančnej podpory, a to z niekdajších 72 na súčasných 76 miliónov eur.