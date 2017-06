Kongres SZĽH zvolil do VV Šatana, Bokroš svoju kandidatúru stiahol

Na archívnej fotografii Miroslav Šatan. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. júna (TASR) - Novým členom Výkonného výbor (VV) Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) sa stal Miroslav Šatan. Jeho jediný protikandidát Ernest Bokroš sa v deň volieb rozhodol svoju kandidatúru vziať späť. V piatok o tom rozhodol Kongres SZĽH v Bratislave, ktorý zároveň schválil rozpočet na rok 2017 vo výške vyše sedem miliónov eur, mierne úpravy stanov, zmeny v súťažnom a prestupovom poriadkoch.Hlavný bod - voľba člena Výkonného výboru za oblasť reprezentácií - nakoniec prebehla jednoznačne, keďže Bokroš stiahol svoju kandidatúry späť. V liste zaslanom SZĽH to zdôvodnil slovami:Bývalý úspešný reprezentant dostal od 55 hlasujúcich delegátov 252 hlasov, dva boli neplatné. Na Kongrese prítomný nebol, ospravedlnil sa a zaslal list.napísal. Post sa uvoľnil po odchode Róberta Švehlu, ktorý sa k 31. máju vzdal členstva vo zväzovej exekutíve.Po otvorení, schválení programu a mandátovej komisie vystúpil so svojou výročnou správou prezident zväzu Martin Kohút. Vyzdvihol v nej organizáciu i výkony slovenského tímu na majstrovstvách sveta do 18 rokov. Tie sa uskutočnili v apríli v Poprade a Spišskej Novej Vsi a podľa šéfa zväzu ich chválili všetci účastníci a zahraniční návštevníci. Kohút ďalej ocenil progres Tipsport ligy a zvýšenie návštevnosti na štadiónoch, realizáciu elektronickej matriky, projekty pre mládež a vyzdvihol marketing a zlepšenie komunikácie s verejnosťou.prihovoril sa delegátom.Kohút ďalej vyzdvihol prácu zväzu, ktorý podľa neho celý rok vytváral projekty na to, aby presvedčil vládu a štátne orgány na pridelenie mimoriadnej dotácie vo výške štyroch miliónov eur. Tento návrh by sa mal dostať na prerokovanie vlády v priebehu pár týždňov. Peniaze by sa mali použiť na infraštruktúru, výstavbu ľadových plôch a tréningové pomôcky. Zväz pritom myslí najmä na mládež, aby deti do 10 rokov mohli chodiť na ľad. Zväz ďalej pripravil koncepciu revitalizácie existujúcich štadiónov. Plánuje sa aj projekt vzniku multifunkčných športových centier pri školách, tých by malo byť v krajine osem.zakončil svoj príhovor Kohút.Delegáti potom prerokovali výročné správy VV a Dozornej rady a nasledovalo schvaľovanie rozpočtu na rok 2017. Ten Kongres odsúhlasil. Zväz počíta so štátnou dotáciou od ministerstva školstva vo výške približne päť a pol miliónov eur, celkové príjmy by mali byť o dva milióny vyššie, pričom SZĽH počíta s výdavkami v približne rovnakej výške okolo 7,3 miliónov. V minulom roku bol v strate približne 450-tisíc eur. Stratu sa do konca apríla podarilo takmer celú vykryť. Zväz schválili aj kritériá účelu rozdelenia finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovaných športovcov. Výročné správy budú delegáti schvaľovať dodatočne, keďže ich nemali všetci k dispozícii týždeň pred Kongresom, ako vyžaduje zákon.Zväz zároveň založil obchodnú spoločnosť SZĽH Infra s.r.o., ktorej jediným spoločníkom bude SZĽH a jej cieľom je správa multifunkčných hál. o ich výstavbu sa postará SZĽH a mala by sa začať v najbližšom období, Infra ich bude spravovať. Bez problémov prešla aj zmena Stanov SZĽH, keďže neprišlo k žiadnym výrazným zmenám, ale skôr o zosúladenie termínov a smerníc.Väčšia rozprava prebehla iba pri schvaľovaní zmien v súťažnom, prestupovom, registračnom a disciplinárnom poriadkoch. Pripomienky boli najmä ohľadom obmedzenia počtu cudzincov v juniorských a dorasteneckých súťažiach, ale delegáti sa bez problémov dohodli aj v tomto prípade. Schválili aj zmenu prestupového obdobia do 31. januára, ako je to vo väčšine európskych súťaží. Na Slovensku doteraz platil "dedlajn" 15. februára. Potom už nasledovala voľba do orgánov SZĽH.Pred kongresom hrozila možnosť, že niektorý z delegátov podá návrh na vyslovenie nedôvery prezidentovi Martinovi Kohútovi. Otvorene o tom hovorili napríklad bývalý reprezentačný útočník Žigmund Pálffy, člen VV Róbert Ľupták a Andrej Gmitter. K tomuto návrhu však neprišlo a tak mal piatkový Kongres nakoniec pokojný priebeh. Veľkú väčšinu návrhov schválili delegáti vyše 90% hlasov, pričom pri väčšej časti z nich stačila iba nadpolovičná väčšina.