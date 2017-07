Kongres USA bude hlasovať o nových sankciách voči Rusku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 23. júla (TASR) - Republikáni a demokrati v americkom Kongrese v sobotu oznámili, že dosiahli dohodu o rozsiahlom balíku sankcií voči Rusku, aby ho tak potrestali za údajné zasahovanie do prezidentských volieb v USA a jej vojenskú agresiu na Ukrajine a v Sýrii. Informovala o tom agentúra AP.Kongres bude o návrhu zákona hlasovať začiatkom budúceho týždňa - v utorok - ešte pred tým, ako sa odoberie na letné prázdniny.Nové protiruské sankcie majú byť namierené na fyzické a právnické osoby napojené na údajné snahy o ovplyvňovanie prezidentských volieb v USA. V súlade so sankciami by boli zavedené nové opatrenia v oblasti ťažby surovín, spracovania kovov, ako aj v námornej a železničnej doprave.Európska komisia v noci nadnes americký Kongres varovala pred prijatím nových sankcií voči Rusku. Vyzvala súčasne Washington, aby svoje plány v tejto oblasti koordinoval s partnermi zo skupiny siedmich najvyspelejších krajín sveta.Brusel vyjadril obavy, že ďalšie sankcie by mohli mať rozsiahle a nezamýšľané dôsledky pred EÚ, pričom v prvom rade na jej energetiku. Mohlo by sa to napr. prejaviť na výstavbe druhej vetvy plynovodu Nordstream z Ruska popod Baltické more do Nemecka.Berlín už varoval USA pred odvetou, ak by ďalšie sankcie postihli firmy, ktoré sa na výstavbe plynovodu podieľajú, najmä ruský koncern Gazprom.Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v noci nadnes podľa agentúry Interfax uviedol, že Moskva vníma "veľmi negatívne" návrh zákona schváleného Snemovňou reprezentantov, ktorý počíta s uvalením ďalších sankcií na Rusko.